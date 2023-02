Lista Champions, il segnale di Pioli è chiaro: futuro segnato

Il tecnico del Milan ha confermato le scelte fatte a settembre, con un’unica eccezione: Malick Thiaw al posto di Sergino Dest. Il messaggio di Pioli è chiaro

Manca davvero poco al ritorno in Europa per il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli dopo aver superato la fase a gironi, piazzandosi alle spalle del Chelsea, sono pronti a giocare il doppio match degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham.

Ieri, in tarda serata, Stefano Pioli ha consegnato la lista dei giocatori che potranno prendere parte al doppio contro con gli inglesi, il prossimo 14 febbraio a San Siro e l’8 marzo a Londra. Il Milan, come tutte le altre squadre, avevano la possibilità di cambiare tre elementi rispetto all’elenco presentato lo scorso settembre.

Tutti avevano dato per scontato l’ingresso di Zlatan Ibrahimovic ma a mezzanotte è arrivata la doccia gelata. Lo svedese è rimasto fuori per scelta tecnica. Una decisione condivisa tra le parti, che ha comunque messo di malumore la tifoseria rossonera.

Non solo Ibra

Oggi è arrivata la conferma di quanto detto nelle scorse ore: dietro all’esclusione di Ibra non c’è alcun intoppo nel suo processo di recupero. E stamani lo svedese si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo. Lo ha fatto nella parte iniziale ma è un segnale che il suo ritorno in campo è ormai vicino.

L’unica novità rispetto alla fase a gironi è dunque l’inserimento di Malick Thiaw al posto di Sergino Dest. Un centrale per un terzino, un giocatore di proprietà per un giocatore in prestito. Sorprende comunque la scelta di affidarsi al giovane tedesco, che non gioca una partita in rossonero dallo scorso 13 novembre, quando il Milan si impose per 2 a 1 contro la Fiorentina. Di fatto Thiaw è oggi la quinta scelta, dietro a Tomori, Kalulu, Kjaer e Gabbia.

Dietro alla decisione di affidarsi all’ex Schalke 04 ci sono certamente i dubbi sulle condizioni dell’inglese, che ha comunque come obiettivo quello di esserci già all’andata. Nei pensieri di Pioli, inoltre, c’è anche la possibilità di affidarsi ad una difesa a tre e un centrale in più può dunque tornare utile. Non va sottovalutato, inoltre, il fatto che Thiaw può essere schierato sulla destra al pari di Kalulu, in vista del ritorno di Florenzi.

Bocciature

La lista Champions League non boccia solamente Dest ma rafforza anche il pensiero che il mercato estivo non abbia per nulla convinto Pioli. Oltre all’amaricano restano fuori così anche Vranckx e Yacine Adli. Facile pensare che per i due calciatori, arrivati con la formula del prestito, l’avventura in rossonera possa ritenersi al capolinea.