ML – Ibrahimovic fuori dalla lista Champions: il motivo

La notizia della serata di ieri riguarda la presentazione della lista Uefa del Milan per la seconda fase della Champions League. Un grande assente confermato.

Ieri sera il Milan ha di fatto presentato ed annunciato la lista Uefa. Le scelte di Stefano Pioli riguardano i calciatori che avrà a disposizioni per le due sfide al Tottenham valide per gli ottavi di Champions League e per gli eventuali turni successivi di coppa.

Due le grandi sorprese preannunciate da Sky Sport nella tarda serata di ieri. Ovvero il cambio tra difensori, con l’uscita di Sergino Dest e l’inserimento del giovane centrale Malick Thiaw.

Ma soprattutto la confermata assenza in lista di Zlatan Ibrahimovic. Chi si aspettava un reintegro dello svedese è rimasto sorprendentemente deluso. Nonostante pare sia vicino al rientro, il 41enne non farà parte della rosa per la Champions.

Pioli spiegherà il perché Ibra è fuori dalla lista

In molti, a leggere dell’assenza ufficiale di Ibrahimovic dalla lista Uefa, hanno subito pensato a problematiche legate al recupero fisico-atletico dello svedese, che è ai box dall’intervento di pulizia del ginocchio di giugno scorso.

In realtà il Milan fa sapere che non vi sono reali intoppi per il programma di recupero di Ibrahimovic. Il numero 11 del Milan sta lavorando al meglio e rispettando le tappe previste, anche se qualcuno sperava fosse già pronto ed arruolabile per inizio 2023.

Sarà Stefano Pioli nelle prossime dichiarazioni ufficiali a spiegare i motivi della scelta, ovvero perché ha preferito non inserire Ibra nella rosa a disposizione per la Champions League. Una scelta puramente tecnica, forse legata al bisogno di avere calciatori fisicamente più pronti o alle difficoltà di far fuori altri elementi pur di fare spazio a Zlatan.

La lista Uefa del Milan per gli ottavi di Champions League

Andiamo a fare un recap della lista Uefa scelta da Pioli per la fase a scontri diretti di Champions League, che ripartirà il prossimo 14 febbraio con la sfida d’andata al Tottenham.

Come detto, Pioli non ha voluto stravolgere nulla. Sia perché dal mercato non sono arrivati rinforzi così esaltanti, sia perché pare essere soddisfatto delle sue iniziali scelte.

La lista per la Champions League del Milan:

PORTIERI: Tatarusanu, Mirante (*può rientrare Maignan sostituendo il rumeno);

DIFENSORI: Calabria, Ballo-Touré, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Thiaw, Gabbia;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Tonali, Diaz, Pobega, Krunic, Saelemaekers;

ATTACCANTI: Giroud, Rebic, Leao, Origi, Messias, De Ketelaere;

LISTA B: Nava, Coubis, Bozzolan, Paloschi, Gala, Bakoune, Bartesaghi, Foglio, Zeroli, Longhi, Alesi, El Hilali.

Tra gli assenti spiccano: Maignan*, Vasquez, Dest, Bakayoko, Vranckx, Adli, Ibrahimovic.