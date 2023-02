Sky – Milan, Pioli prova Messias in un nuovo ruolo: la probabile formazione

Da Sky Sport filtrano novità cruciali sulla probabile formazione rossonera in vista del derby. Stefano Pioli sta pensando ad una modifica inedita!

Domenica sera il Milan scenderà in campo per disputare il terzo derby della stagione. Il resoconto parla al momento di un pareggio nei risultati. I rossoneri hanno vinto l’andata, i nerazzurri la finale di Supercoppa a Ryad. Quello che si giocherà dopodomani avrà però un sapore nettamente diverso. Ormai, con il Napoli in volata Scudetto, appare scontato che ci sta sotto debba lottare per spartirsi un posto in Champions League.

Al momento la classifica parla chiaro. Il Milan ha subito una netta battuta d’arresto. Da secondo assoluto è crollato al quinto posto, a pari punti però di Lazio e Alatanta (38). L’Inter, con le ultime due vittorie consecutive, ha invece effettuato il famigerato sorpasso. E’ la squadra di Simone Inzaghi adesso ad occupare la seconda posizione, a quota 40 punti. Sarà un girone di ritorno dei più combattuti probabilmente, e per questo il Milan è chiamato ad una grande prova di forza domenica.

C’è da rialzarsi e ritrovarsi, e un match dalle mille emozioni come il derby può essere l’occasione giusta per farlo e ritornare a macinare risultati. Si è detto tanto del Milan in questo ultimo periodo, buio aggiungeremmo! Squadra scarica nella testa innanzitutto, difesa troppo debole, ma il dito è stato soprattuto puntato su Stefano Pioli, che tatticamente ha forse sbagliato qualcosina. Per il derby, il mister rossonero è pronto alla rivoluzione!

Pioli, ormai pochi dubbi: si cambia modulo

Il Milan ha sofferto enormemente le sortite offensive degli avversari. 19 tiri, 14 gol subiti! La difesa è di cristallo, con una porta che piange enormemente l’assenza di Mike Maignan. A Stefano Pioli è stata rimproverata l’insistenza di proporre il solito 4-2-3-1 nonostante le evidenti difficoltà in fase d’interdizione e copertura. Dopo i cinque gol di Sassuolo, l’allenatore del Milan ha compreso che qualcosa va indubbiamente cambiata.

E gli allenamenti della settimana lo stanno dimostrando. Contro l’Inter, domenica, Pioli è pronto a cambiare modulo e ad ascoltare le esigenze che il periodo particolare vuole. E’ stato provato anche il 3-5-2, ma tutto fa presagire che il Milan sarà schierato in un 4-3-3 dopodomani a San Siro. Un centrocampista in più dunque, di peso, per garantire maggiore compattezza in mezzo al campo. Sky Sport riporta una novità che ha dell’incredibile. Nè Pobega, né Vranckx!

Milan, una nuova mezzala: è lui il favorito

Da Sky Sport giunge notizia che Stefano Pioli sta pensando di schierare Junior Messias nei tre di centrocampo contro l’Inter, al fianco di Tonali e Krunic. Una scelta inedita, indubbiamente, ma che può significare tanto. C’era in corso un ballottaggio tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx per un posto in regia, ma pare che adesso sia il brasiliano il favorito. Oggi a Milanello è stato provato lui da mezzala di centrocampo, in assenza dell’infortunato Ismael Bennacer.

Che Pioli non voglia snaturare la squadra e renderla troppo difensiva? Capiremo domani se la modifica inedita sarà confermata. Per il resto, la formazione dovrebbe vedere Alexis Saelemaekers nel tridente d’attacco sulla destra, e Simon Kjaer al fianco di Kalulu in sostituzione a Fikayo Tomori. Di seguito il probabile undici di Pioli secondo Sky Sport:

Probabile formazione Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.