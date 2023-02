“Voglio giocare di più”: Milan, l’ex obiettivo non è felice

La denuncia dell’ex obiettivo Milan rianima il mercato. Il calciatore, molto chiacchierato e ricercato la scorsa estate, potrebbe tornare a far parlare di sé.

Il mercato italiano ed internazionale nel calcio è fatto di scelte, di convincimento e anche di sliding-doors importanti. Lo sa bene il Milan, che lo scorso anno poteva trovare l’accordo per alcuni rinforzi ed invece sono cambiate le scelte last-minute.

I più attenti tifosi ricorderanno che il Milan, prima di virare sugli obiettivi poi concretizzatisi in estate (vedi De Ketelaere, Origi, Dest e Vranckx) si erano messi sulle tracce di altri elementi.

Come Sven Botman, difensore olandese che oggi domina al Newcastle e si sta mostrando come uno dei centrali più forti e promettenti della Premier League inglese. Oppure come Renato Sanches, centrocampista portoghese che invece non sta avendo la stessa fortuna dopo le scelte estive.

Renato Sanches infelice a Parigi: si riapre il mercato per lui?

Sia Botman che Sanches hanno lasciato Lille in estate per cifre piuttosto importanti. Ma come accennato, se l’olandese sta trovando grandi soddisfazioni personali a Newcastle, non può dire lo stesso il centrocampista dalle parti di Parigi.

Nonostante sia stato scelto dal suo ex allenatore Cristophe Galtier al PSG, Renato Sanches sta avendo molto poco spazio a disposizione. Il lusitano tra infortuni e scelte tecniche non si è riuscito ancora ad esprimere sui livelli a cui aveva abituato tutti.

Sanches in Francia ha rilasciato da poco delle dichiarazioni che scuotono in parte il mercato. Infatti il mediano classe ’97 ha accusato il PSG di non considerarlo un titolare e di lasciargli poco spazio in campo: “Torno da un infortunio fastidioso, non devo lamentarmi ma ho voglia di giocare. Ho solo bisogno di trovare un po’ di fiducia e di giocare un po’ di più. E’ il mister che fa la formazione. Per quanto mi riguarda, non sono contento, è normale che a volte abbia voglia di giocare di più. Ma rispetto la decisione del mister”.

Dichiarazioni che certamente svelano l’umore non alle stelle di Sanches, il quale non si aspettava certo di restare a lungo in panchina avendo come allenatore il mentore Galtier, con cui ha vinto la Ligue 1 due anni fa a Lille.

Il tentativo estivo del Milan per Renato Sanches

I tifosi si ricorderanno come il Milan ha tentato il colpaccio Renato Sanches per mesi. Pare addirittura che Paolo Maldini e Frederic Massara avessero già un accordo col giocatore e con il Lille, ma la questione legata al cambio di proprietà (da Elliott a RedBird) abbia frenato tutto.

Sanches aveva il contratto in scadenza a giugno 2023 e sarebbe potuto partire per massimo 12-15 milioni di euro. Sembrava anche esserci il benestare del calciatore al Milan, ma le titubanze rossonere e l’inserimento del PSG hanno fatto cambiare rotta al portoghese.

Oggi però il 25enne sembra essersi pentito della scelta, visto che si è ritrovato in un club che lo considera solo ‘uno dei tanti’ e non un leader di centrocampo. Come invece sarebbe stato a Milanello.