Zaniolo inserito nella lista UEFA della Roma: c’è un motivo preciso

I rapporti tra la Roma e Zaniolo sono ormai rotti irrimediabilmente: tuttavia, in queste ore è stata fatta una mossa che ha sorpreso.

Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà lontano dalla Roma, ma intanto il giocatore dovrà affrontare i prossimi mesi da separato in casa. Una brutta situazione che sia lui sia il club avrebbero preferito evitare.

Durante la finestra invernale del calciomercato non si è concretizzata una cessione che avrebbe fatto comodo a entrambe le parti. La società giallorossa avrebbe incassato soldi e si sarebbe liberata di un “peso”, il giocatore avrebbe fatto ripartire la sua carriera da un nuovo progetto e con maggiori stimoli.

Delle offerte ci sono state e la Roma aveva anche accettato quella del Bournemouth (30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla rivendita), destinazione che inizialmente Zaniolo ha rifiutato. Quando lui ha cambiato idea, era ormai troppo tardi. Le altre proposte non hanno convinto la dirigenza, inclusa quella del Milan, che rappresentava la meta preferita dall’ex talento dell’Inter.

Roma, mossa “a sorpresa” con Zaniolo

Nelle scorse ore la Roma ha consegnato la lista UEFA per le prossime sfide di Europa League. A sorpresa, tra i nomi presenti figura anche quello di Zaniolo. José Mourinho lo ha inserito e tutti sono rimasti stupiti.

La presenza del giocatore nell’elenco non deve far pensare a un cambiamento di posizione da parte del club e dell’allenatore. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, l’inserimento è solo formale e non sostanziale. È stato fatto solo per rispettare l’accordo firmato con la UEFA.

Se Zaniolo non fosse stato incluso e poi venisse venduto in estate, la sua cessione non avrebbe contato ai fini dei conti da effettuare nell’ambito del settlement agreement stipulato. Il giocatore rimane fuori dal progetto tecnico e verrà sicuramente ceduto nella prossima sessione del calciomercato. Non c’è nessuna intenzione di reintegrarlo in squadra.

Futuro al Milan? Tanti dubbi

Sicuramente il comportamento di Zaniolo è criticabile, considerando che ha chiesto di non essere convocato e che si è chiamato fuori dalla Roma prima ancora di avere la certezza di partire. Di recente ha anche presentato un certificato medico con prognosi di 30 giorni per motivi psicofisici.

🔴 Nicolò #Zaniolo rimane nella Lista Uefa. Dopo aver inviato certificato medico dove chiedeva di rimanere a riposo per 30 giorni, oggi è stato visitato a #Trigoria e gli è stato accordato. @ilRomanistaweb #ASRoma — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) February 3, 2023

La Roma gli ha accordato il periodo di riposo. A fine stagione sicuramente maturerà il divorzio e sarà interessante vedere in quale squadra il giocatore si trasferirà. E a quale cifra, considerando il contratto in scadenza a giugno 2024.

Il Milan si era fatto avanti nelle scorse settimane, lo rifarà a giugno-luglio? Oggi è difficile dirlo. Vero che Paolo Maldini e Frederic Massara apprezzano le qualità di Zaniolo, però è normale porsi qualche interrogativo sul suo carattere e la sua condotta. Da capire anche a quale prezzo la Roma vorrà venderlo, sicuramente la cifra calerà rispetto ai 30 milioni pretesi a gennaio.