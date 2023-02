Calciomercato Milan, cessione in prestito: c’è l’annuncio ufficiale

Il Milan nelle scorse ore ha ufficializzato una cessione in prestito di un giovane calciatore che è andato a fare esperienza all’estero.

Qualche campionato ha ancora la sessione invernale del calciomercato aperta e può fare acquisti. Un club straniero si è interessato a un giovane del Milan e ha chiuso l’operazione.

Ci riferiamo all’Altach, che ha prelevato Marko Lazetic con la formula del prestito. Da alcuni giorni si parlava del possibile trasferimento del 19enne attaccante, che era cercato anche dagli svizzeri del Lucerna. Alla fine ha preferito la squadra allenata da Miroslav Klose, ex centravanti e leggenda del calcio tedesco.

In Austria ritroverà Andreas Jungdal, portiere danese che a sua volta si è trasferito lì in prestito fino al termine della stagione. Per l’ex Stella Rossa un’opportunità importante per fare esperienza e giocare in una Prima Squadra, visto che a Milano non aveva spazio. Non sarà semplice comunque trovarlo nella nuova squadra, però avrà maggiori possibilità di ottenere minutaggio.

Calciomercato Milan, Lazetic in prestito: occasione all’Altach

Lazetic è davvero molto motivato per questa avventura in Austria: “Sono pieno di aspettative per le partite con l’Altach e voglio presentarmi con ottime prestazioni. Le discussioni con Georg Festetics e Miroslav Klose mi hanno convinto che questo è il passo giusto per la fase attuale della mia carriera. Andreas Jungdal mi ha già parlato bene di questo club, non devo l’ora di conoscere squadra e tifosi“.

L’attaccante serbo ha valutato le varie opzioni nelle ultime settimane e alla fine ha scelto di approdare all’Altach, convinto che sia il passo giusto per crescere. Poter lavorare con un allenatore che è stato un grande centravanti in passato rappresenta una chance importante per imparare.

Georg Festetics, direttore sportivo del club austriaco, è soddisfatto di essersi assicurato la giovane punta del Milan fino al termine della stagione: “Lazetic è un attaccante ottimamente allenato che vuole cogliere l’occasione all’Altach per fare il prossimo step di crescita. Siamo contenti di essere riusciti a prevalere su contro tanti club famosi e che Marko abbia scelto noi. Ringrazio la dirigenza del Milan per aver riposto fiducia in noi“.