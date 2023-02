Davide Calabria premiato a Milanello, Maldini: “Un grande orgoglio” (VIDEO)

Giorno speciale oggi a Milanello! Paolo Maldini e Frederic Massara hanno premiato Davide Calabria per l’importante traguardo…

Il periodo è stato burrascoso in casa Milan. Non c’è dubbio! I pessimi recenti risultati hanno destato grande preoccupazione nel club e nell’ambiente! La squadra e l’allenatore sono sembrati in crisi, incapaci di comunicare e comprendersi come una volta. Ma non si può rischiare di mandare all’aria una stagione che non era cominciata affatto male. Il Milan ha sicuramente faticato di più rispetto all’anno dello Scudetto, ma era pur seconda, con gli ottavi di Champions conquistati e in corsa in tutte le competizioni.

Gennaio è stato un mese tremendo. Infortuni e squadra sfaldata hanno generato il disastro! Fuori dalla Coppa Italia, battuti in Supercoppa, e caduti al quinto posto di Serie A seppur a pari punti con Lazio e Atalanta. L’Inter ha però effettuato il sorpasso! C’è estremo bisogno di tornare a sorridere, e quindi a vincere! A portare una ventata di positività e ottimismo oggi a Milanello è stata la premiazione a Davide Calabria. Il terzino destro ha ricevuto un riconoscimento importante per le 200 presenze in rossonero.

Grande traguardo per Davide, uno che i colori rossoneri ce li ha da sempre nel sangue! Di seguito le dichiarazioni del giocatore e di Paolo Maldini durante la premiazione.

Maldini: “Vicinissimo a quattro leggende rossonere”

Nel consegnare il premio a Davide Calabria, Paolo Maldini ha voluto ricordargli come sia ad un passo da quattro leggende rossonere per numero di presenze. Le parole del Direttore Tecnico rossonero:

“Questa è una medaglia che dono ancora con più piacere perché è per un ragazzo che è nato nel nostro settore giovanile, arrivato a soli 11 anni e devo dire che questo è un grande orgoglio per me che ho fatto una strada simile alla tua. Sei il numero 66 nella classifica delle presenze nella storia del Milan e ad una sola presenza ci sono quattro leggende rossonero come Battistini, Rijkaard, Van Basten e Bonera, che è qui con noi. Complimenti!”.

Il percorso di Davide al Milan è stato sudato e meritato. Prima dell’avvento di Stefano Pioli era quasi vicino alla cessione, poi si è meritato il posto in pianta stabile grazie ad uno sforzo fisico e mentale nel lavoro, che ripaga solo i migliori. Calabria ha così risposto alle parole di Paolo Maldini: “È un grande orgoglio per me essere arrivato sin qui e ricevere questo riconoscimento. Ora torniamo a lavorare però, che dobbiamo tornare a sorridere e a vincere”.

2️⃣0️⃣0️⃣ games A milestone to be proud of, @davidecalabria2 ❤️🖤 Un traguardo di cui essere fiero, capitano ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/xUwKjHOXjc — AC Milan (@acmilan) February 3, 2023

Milan, il derby è alle porte

Davide Calabria, come accennato sopra, ha perfettamente ragione! C’è bisogno di tornare a vincere per ritrovare serenità e sicurezza nei propri mezzi. La squadra è a lavoro da una settimana per prepararsi all’importante derby di campionato di domenica. Una gara che potrebbe essere cruciale per il prosieguo del Milan, e quindi essenziale a ritrovare grinta, gioco e motivazioni. C’è chi parla di un derby che sarà un crocevia, e che potrà dire tanto delle sorti dei rossoneri in ottica qualificazione alla Champions League.

L’Inter è infatti sopra di due punti ai rossoneri, a quota 40. Con una vittoria il Biscione potrebbe andare a più cinque. Uno scenario che va evitato per evitare rischi peggiori! D’altronde Pioli ha parlato chiaro: l’obiettivo del Milan adesso è solo uno, lottare per il quarto posto! Servirà una prova di forza domenica a San Siro.