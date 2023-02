Ibrahimovic escluso dalla lista UEFA: Pioli spiega il motivo

Stefano Pioli ha fatto una precisazione importantissima in conferenza su Zlatan Ibrahimovic. Non troppo positività nelle parole del mister…

Se c’è un giocatore che è mancato tremendamente al Milan in questa stagione è indubbiamente Zlatan Ibrahimovic. Il gigante di Malmoe, nonostante l’età ormai avanzata, è stato essenziale al successo rossonero dello scorso anno. Lo Scudetto porta tanto del merito e della presenza di Ibra, che ha fatto di tutto per esserci nonostante gli enormi problemi fisici. E’ stato un ginocchio malconcio a rendere tortuoso il percorso dello svedese lo scorso anno.

Nonostante tutto, Ibrahimovic ha stretto i denti, soffrendo e attuando delle manovre mediche anche parecchio dolorose pur di non lasciare soli i ragazzi la scorsa stagione. Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto, è stato inevitabile per lui sottoporsi all’intervento di pulizia e ricostruzione del ginocchio. Operazione che lo ha costretto a stare fuori dal campo per più di sette mesi. Ibra però non ha mai mollato, e nonostante tutte le voci che lo vedevano arreso all’età, sta dimostrando che ha la sola intenzione di tornare a giocare con e per il suo Milan.

Gli ultimi giorni sono stati vissuti con un certo entusiasmo dal popolo milanista, date le recenti notizie del vicino rientro di Zlatan Ibrahimovic sul campo. Per la maggioranza delle fonti, lo svedese potrà essere a disposizione già per la gara contro il Torino del 10 febbraio, eppure ha ricevuto un’esclusione inaspettata.

Ibrahimovic, l’assenza nella lista Champions League

L’altro ieri, il Milan ha comunicato agli organi competenti la lista dei suoi giocatori che prenderanno parte alle prossime partite di Champions League, e quindi agli ottavi di finale, andata e ritorno, contro il Tottenham. Esclusi dalla lista Sergino Dest, Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan. Inserito invece il neo acquisto Malick Thiaw, proprio al posto dello statunitense di proprietà del Barcellona.

Ma ovviamente ha fatto clamore l’assenza di Ibrahimovic nella lista. Una notizia che ha contraddetto in maniera netta le ultime previsioni fatte sul suo rientro. Se è vero che Ibrahimovic tornerà a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro il Torino, ovviamente per giocare uno spezzone di gara, perchè è stato escluso dagli impegni in Champions? Ha risposto Stefano Pioli in conferenza stampa a questa domanda, gettando un velo d’incertezza e negatività sul recupero dello svedese.

Pioli: “Oggi non ha lavorato con noi”

Stefano Pioli ha parlato alla stampa oggi, vigilia del derby di campionato valido per la 21esima giornata di Serie A. Al mister sono state poste alcune domande interessanti su Zlatan Ibrahimovic, come quella sulla sua esclusione dalla lista per la Champions League. Pioli ha parlato chiaro, senza nascondersi dietro a un dito:

“Ibrahimovic ha sempre avuto un’importanza tangibile e forte in questa squadra. Purtroppo ieri ha fatto solo dieci minuti con noi, oggi non ha proprio lavorato con noi. Le due partite con il Tottenham purtroppo per lui arrivano troppo presto, e in questo momento non sappiamo quando sarà al 100% della condizione. E noi ancora oggi non abbiamo certezze sul suo rientro. Gli auguro con tutto il cuore che possa tornare presto soprattutto per quello che sta facendo. Poche persone farebbero quello che sta facendo lui per tornare da un infortunio così difficile e complicato. Non molla, va sopra il dolore e sta provando a rientrare. Ma non avendo garanzie, non avevo altre scelte e gliel’ho comunicato qualche giorno fa”.