Inzaghi spiazza Pioli: mossa tattica a sorpresa per il derby

L’allenatore dei nerazzurri ha in mente di farlo partire dal primo minuto nel derby: è una soluzione da non escludere

Il Milan si prepara ad affrontare una sfida importantissima domani contro l’Inter. Domani sera a San Siro ci si gioca davvero molto in chiave campionato e i rossoneri devono fare di tutto per mettere uno stop ai risultati negativi di questo inizio di 2023.

La squadra di Stefano Pioli arriva da sei partite senza vittoria e negli ultimi 3 impegni ha incassato addirittura 12 reti (3 dei queste proprio contro l’Inter in Supercoppa Italiana). Serve una reazione a tutti i costi per mettersi alle spalle il periodo nero e per ripartire a fare risultati, ma c’è bisogno di un Milan diverso da quello delle ultime uscite. Sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista del carattere.

L’allenatore lo sa bene e per questo ha in mente di cambiare qualcosa in vista di questo match. La sua idea corrisponde a una mini-rivoluzione con un cambio di modulo e l’inserimento di alcuni calciatori in un ruolo insolito. Ci riferiamo al passaggio al 4-3-3 con Junior Messias nella posizione inusuale di mezzala, insieme a Tonali e Krunic per un centrocampo insedito. Ciò è dovuto anche all’indisponibilità di Bennacere per infortunio.

Inter, Lukaku dal primo minuto con Lautaro?

Nel tridente rossonero ci sarebbe poi Saelemaekers insieme a Leao e a Giroud. Qualche sorpresa però ce l’ha in mente anche Simone Inzaghi per la sua Inter, che potrebbe tornare all’attacco di inizio stagione.

Inzaghi infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di riproporre Romelu Lukaku dal primo minuto. Il centravanti belga ha ormai recuperato a pieno dall’infortunio e ha accumulato minutaggio nelle ultime gare. Nel caso affiancherebbe Lautaro Martinez, con Edin Dzeko che potrebbe quindi partire dalla panchina.

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato anche di Lukaku in conferenza stampa. Queste le sue parole a riguardo: “Romelu secondo me ha fatto un’ottima partita, in crescendo, contro l’Atalanta. Più passava il tempo più migliorava. E’ la mia speranza, spero di riuscire a portare tutti a una condizione tale per cui possano partire tutti dall’inizio”.

La situazione di Skriniar e Brozovic

Ci saranno anche Skriniar e Brozovic, dato che lo ha confermato sempre in conferenza stampa Inzaghi. Il tecnico piacentino ha detto che il difensore slovacco domani scenderà in campo, mentre il centrocampista croato è stato recuperato a pieno, proprio come il portiere Handanovic. Quest’ultimo però è destinato alla panchina, con Onana ormai titolare fisso.