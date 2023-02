LIVE – Pioli: “Settimana piena di lavoro. Alleno un gruppo speciale”

Tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero alla vigilia del derby contro l’Inter. Segui con noi LIVE la conferenza stampa di Pioli…

Manca soltanto un giorno al fatidico derby di campionato tra Inter e Milan. Sarà la terza stracittadina milanese della stagione, una gara che potrà dire tanto sul prosieguo delle due rivali. Ma non tutto, è ovvio! Sarà un banco di prova importante soprattutto per la squadra di Stefano Pioli, chiamata a rialzarsi dopo il periodo di buio e appannamento. Gli ultimi risultati del Milan parlano chiaro. Qualcosa si è rotto, da capire se momentaneamente o in maniera incontrovertibile.

La classifica di Serie A ha subito un ribaltone dopo le ultime sconfitte del Diavolo. L’Inter ha infatti attuato il sorpasso, raggiungendo i 40 punti e piazzandosi in solitaria al secondo posto. Il Milan, invece, è crollato al quinto posto, a pari punti però della terza e della quarta classificata, Lazio e Atalanta (38). C’è bisogno di un forte scossone in casa rossonera, per riacquisire sicurezze e motivazioni. Il derby di domani potrà essere l’occasione giusta.

Lo sa bene Stefano Pioli, che oggi in conferenza stampa presenterà la gara. Ci si aspetta un cambiamento tattico dal mister dei rossoneri dopo le ultime pesanti disfatte. Il Milan ha subito 18 gol nelle ultime sette partite. Qualcosa va indubbiamente cambiato, e già dopo il Sassuolo Pioli si era detto pronto a qualche ritocco. Orfano di Ismael Bennacer, Fikayo Tomori, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore cercherà di sfruttare al meglio i giocatori a disposizione per battere l’acerrima rivale domani.

Per saperne di più sulle scelte di Pioli e sugli infortunati seguiamo insieme la sua conferenza stampa. Start alle ore 13.45 da Milanello.

Le parole di Stefano Pioli

La settimana del Milan: “E’ chiaro che abbiamo preparato un piano partita. Era tanto che non ci allenavamo per una settimana intera. Ci siamo buttati nel nostro lavoro per trovare motivazione e grinta”.

Come sta la squadra: “Al di là della partita simbolo, abbiamo domani una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla. Si gioca la domenica per come ci si allena, a noi ultimamente non ci è riuscito, ma ho visto i miei ragazzi questa settimana e posso dire di aver visto bene i miei ragazzi sotto tutti i punti di vista”.

Divario ampio tra Milan e Inter: “Che l’Inter arrivi meglio certo per le ultime prestazioni. Che ha fatto meglio anche nelle Coppe l’anno scorso si, ma noi abbiamo fatto meglio in campionato. E siamo ancora in tempo per dimostrare che possiamo fare come e meglio dello scorso anno”.

Troppe critiche negli ultimi tempi: “Le critiche non sono eccessive. Per le ultime tre partite ci stanno tutte. Solo i mediocri non ammettono certi errori. Per gli atteggiamenti visti in questa settimana rimangono convinto di allenare un gruppo speciale. Sono molto, molto positivo nei confronti dei miei giocatori e della mia squadra. Non è assolutamente che lo spirito sia finito, ma dobbiamo dimostrarlo”.

Perchè l’esclusione di Ibra dalla lista Champions: “L’importanza di Zlatan è tangibile e forte. Purtroppo Zlatan ha fatto dieci minuti con noi, e oggi zero. Purtroppo le due partite col Tottenham arrivano troppo presto per lui. E noi ancora oggi non abbiamo certezze sul suo rientro. Poche persone farebbero quello che sta facendo lui per rientrare da un infortunio così complicato. Ma non avendo le garanzie non potevo fare una scelta diversa”.

Se farà risentire ai suoi giocatori i commenti dopo il derby di Ryad: “Chi vince festeggia, chi perde soffre subisce. Preferisco stare zitto”.

Frizioni interne alla squadra?: “Se il problema fosse che ho litigato con un giocatore sarebbe tutto più facile. Invece parliamo di un gruppo di giocatori che continua a lavorare al meglio. Nessun giocatore si è mai permesso di avere atteggiamenti negativi o che si è tirato indietro”.