Calciomercato Milan, incredibile ma vero: Chelsea ancora su Leao

Il club inglese non è fuori dalla corsa al giocatore e ha una strategia per convincere l’entourage: il Milan deve stare attento

La questione legata al rinnovo di Rafael Leao continua a prolungarsi e le certezze che c’erano qualche settimana fa stanno pian piano svanendo. I presupposti per la permanenza rimangono, ma il tempo passa e l’accordo non arriva.

In questi ultimi mesi i discorsi in merito al prolungamento del portoghese con il Milan sono stati tanti e si è passati da sensazioni positive a negative e viceversa. All’inizio il rinnovo del classe ’99 appariva molto complicato, sia per le alte richieste che per la questione della sentenza che lo obbliga a risarcire lo Sporting Lisbona. Poi nell’ultimo periodo si è riportato di un avvicinamento importante fra l’entourage dell’attaccante e il club rossonero, e ora ancora difficoltà.

Un’altalena infinita che a oggi non offre ancora sicurezze sul futuro di Leao, né in un senso né nell’altro. L’ex Lille ad oggi percepisce 1,4 milioni a stagione ma il suo contratto scade nel giugno 2024 e ci sono ancora nodi importanti da risolvere. La situazione per la società rossonera è ben chiara: o si rinnova o in estate si dovrà cedere il talento.

Il Chelsea è disponibile a risarcire lo Sporting

Come sappiamo, due sono i problemi relativi alla trattativa fra il Milan e Leao. Il primo è quello della clausola rescissoria, che andrebbe ridotta secondo gli agenti, e il secondo è quello del risarcimento di 18 milioni di euro allo Sporting Lisbona.

La sentenza del Tas di Losanna ha infatti condannato il calciatore ha pagare quella cifra al club portoghese. La notizia riferita da La Stampa è che il Chelsea è ancora forte sul giocatore e sarebbe disponibile ad occuparsi del risarcimento e a pagare di tasca propria la cifra. I Blues erano considerati fuori dalla corsa al 23enne dopo l’acquisto di Mychajlo Mudryk dallo Schaktar Donetsk, e invece non sarebbe così.

Dopo una campagna acquisti folle in inverno, il club londinese potrebbe tornare su Rafa Leao in estate. Con queste garanzie sul risarcimento, il Chelsea ora è un ostacolo molto temibile per il Milan, che sta ancora cercando di chiudere l’accordo col giocatore per la sua permanenza. Non aiuta poi il momento no di tutta la squadra e i dubbi sul rendimento del calciatore, lasciato in panchina contro il Sassuolo.

Le posizioni di Dimvula e Mendes

La situazione si fa ancora più ingarbugliata se si considerano le parole contrastanti di chi assiste il calciatore. Molto ottimista si era detto il suo avvocato, Ted Dimvula, che nei giorni scorsi aveva assicurato sulla volontà di continuare al Milan da parte del giocatore. La posizione di Jorge Mendes invece è ancora scettica, soprattutto per le condizione economiche. Ci sarà da seguire ancora con attenzione la vicenda.