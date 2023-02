Milan, retroscena clamoroso sul fedelissimo di Pioli: “Era tutto fatto con l’Inter”

Spunta la rivelazione su uno dei calciatori più importanti del Milan attuale proprio a poche ore dal tanto atteso derby di campionato. Poteva essere interista.

Domani sera il Milan dovrà dimostrare di aver metabolizzato le recenti sconfitte ed il periodo nero, comportandosi da grande squadra proprio nel match più sentito di tutti.

Il derby con l’Inter scatterà domani alle ore 20:45, come posticipo della 21.a giornata di Serie A. Dopo la vittoria rossonera dell’andata per 3-2 e la bruciante sconfitta in Supercoppa, mister Pioli si aspetta una grande prestazione.

Proprio legato al derby, spunta un retroscena di calciomercato che riguarda uno dei fedelissimi di Pioli, un titolare del suo Milan in questa stagione. Poteva finire in maglia nerazzurra prima dell’accordo con i rossoneri.

Giroud e quell’accordo trovato con l’Inter

Forse non è una storia assolutamente inedita o nascosta. Ma come ricordato anche poche ore fa, Olivier Giroud prima di diventare un leader del Milan di Pioli era stato veramente ad un passo dall’indossare la maglia dell’Inter.

Un’indiscrezione confermata dall’agente ed intermediario Fifa Vincenzo Morabito, molto addentro alle questioni di mercato tra Italia ed Inghilterra. Pare che tutto risalisse al gennaio 2020, quando i nerazzurri erano alla ricerca di rinforzi per la volata Scudetto.

Giroud, ormai non troppo utilizzato dal Chelsea, stava per fare le valigie nella sessione invernale. Antonio Conte, allora tecnico dell’Inter, aveva chiesto a gran voce un rinforzo come il francese per l’attacco, da alternare a Lukaku come centravanti di spicco e di esperienza internazionale.

“C’era un accordo tra l’Inter e Giroud – ha ammesso Morabito al canale Twitch TVPlay – ma le parti hanno ritardato l’accordo. Alla fine in quella sessione hanno deciso di prendere Christian Eriksen ed investire su di lui. Conte è rimasto lì e poco dopo Giroud ha firmato per il Milan diventando un calciatore decisivo“.

E pensare che Giroud è divenuto una vera e propria bestia nera per l’Inter da quando gioca in Serie A. Nel derby di ritorno dello scorso anno la sua doppietta ha di fatto cambiato l’esito della stagione. Anche quest’anno il numero 9 rossonero ha realizzato a settembre una rete importante nel derby d’andata vinto 3-2.

Giroud in Serie A: prima di Inter e Milan fu vicino alla Roma

Non solo Milan o Inter. In passato Olivier Giroud è già stato vicino a trasferirsi dalla Premier alla Serie A. Era il gennaio 2018, quando fu prossimo ad un trasferimento alla Roma, allora guidata da Eusebio Di Francesco.

Fu la sessione in cui Edin Dzeko, attuale bomber interista, era stato cercato dal Chelsea con un’offerta da circa 30 milioni di euro. I giallorossi sembravano sul punto di cederlo per fare un’importante plusvalenza e l’avrebbero sostituito con Giroud. Ma non se ne fece nulla, proprio perché Dzeko preferì continuare la sua carriera in Italia.