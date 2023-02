Stefano Pioli, incubo esonero: l’indizio arriva dai Bookmakers

Torna ad essere concreta l’ipotesi di un esonero di Stefano Pioli dal Milan. L’allenatore deve cercare di risalire la china, altrimenti saranno dolori.

Da quando è arrivato al Milan, Stefano Pioli non aveva mai attraversato un periodo così delicato e difficile da allenatore. Il tecnico campione d’Italia in carica si è ritrovato in pochi mesi dalla gratitudine e gli elogi del popolo milanista alle aspre critiche.

Vero che c’era Pioli in panchina nel celebre 0-5 subito dall’Atalanta a dicembre 2019, considerato da molti il punto più basso dell’era recente milanista. Ma in quel caso il tecnico era al Milan da pochi mesi e pagava una costruzione pessima della rosa e la preparazione con Marco Giampaolo esonero poche settimane prima.

Oggi la situazione è diversa. Perché in un mese il Milan ha praticamente gettato alle ortiche tre obiettivi stagionali: lo Scudetto, a detta di Pioli stesso, è ormai sfumato. La Coppa Italia è andata per colpa dell’eliminazione contro il Torino e la Supercoppa un lontano miraggio per via del pesante k.o. di Riyad.

Pioli via dal Milan: le quote degli scommettitori sono bassissime

Stefano Pioli è dunque in bilico, come mai lo era stato prima d’ora. Il Milan ha fiducia in lui, come fatto intendere da Paolo Maldini nelle scorse settimane: “Se Pioli è a rischio? Speravo proprio non mi faceste questa domanda assurda…” – ha detto il direttore tecnico rossonero.

Ma se il derby di domani contro l’Inter non dovesse andare bene, lo spettro dell’esonero tornerebbe inevitabilmente a bussare alla porta di mister Pioli. Anche perché un altro k.o. rappresenterebbe di fatto la settima gara consecutiva senza vittoria da inizio 2023.

Intanto gli scommettitori sembrano piuttosto certi. L’esonero di Pioli dal Milan è tutt’altro che impossibile, anzi, in caso di sconfitta nel derby sarebbe molto probabile vedere il tecnico rossonero allontanato dalla sua panchina.

Secondo i bookmakers della SNAI, l’esonero (o dimissioni) di Stefano Pioli è quotato a 3.50 volte la posta. Quote basse per questa eventualità che ovviamente i tifosi del Milan sperano di non vedersi verificare.

Non che le quote dei bookies siano delle fonti sempre accreditate su ciò che sta per accadere. Ma l’esonero di Pioli non è mai stato segnalato con cifre così basse.