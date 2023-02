Calciomercato Milan, non solo Giroud | Rifiutata un’altra offerta last-minute

Un calciatore del Milan è stato cercato e voluto negli ultimi giorni di mercato dal Siviglia, visto che piaceva molto al direttore sportivo Monchi.

Come ormai sanno bene tutti i tifosi ed appassionati del Milan, il mercato invernale rossonero è trascorso nell’immobilismo più totale da parte della società rossonera.

Chi si aspettava rinforzi per Stefano Pioli è rimasto ampiamente insoddisfatto e deluso. La sessione di gennaio 2023 si è consumata con due operazioni minori: l’arrivo del semi-sconosciuto portiere Devis Vasquez dal Paraguay, e la cessione in prestito del giovane Marko Lazetic agli austriaci dell’Altach.

Il Milan era forse più interessato al mercato in uscita che a quello in entrata. I rossoneri speravano di fare cassa o di snellire il monte-ingaggi con qualche cessione, come quella sfumata di Bakayoko che avrebbe rescisso col Chelsea e di fatto anticipato la fine del prestito al Milan. Ma c’è anche un’altra uscita che non si è consumata per questione di pochissimo.

Tentativo di Monchi per prendere Adli in prestito

Un calciatore che il Milan aveva previsto di poter cedere, a titolo temporaneo, nel mercato di gennaio era Yacine Adli. Il giovane centrocampista franco-algerino, alla sua prima stagione in Italia, sta infatti avendo pochissimo spazio.

Presentato come un talento assoluto del calcio francese, Adli aveva impressionato tutti in amichevole pre-campionato. Ma finora non è riuscito a convincere affatto mister Pioli nelle gare che contano: solo 114 minuti in campo da quando è iniziata la stagione, fuori dalla lista Champions e un ruolo in campo ancora tutto da decifrare.

L’indiscrezione svelata da Footmercato.net riguarda proprio Adli. Il centrocampista classe 2000 era stato cercato negli ultimissimi giorni di mercato dal Siviglia. Pare che il giovane talento sia molto ben visto dal d.s. Monchi, che lo ha chiesto in prestito al Milan (con eventuale diritto di riscatto).

I rossoneri sembravano pronti a dire sì, sperando che Adli potesse accumulare minutaggio e esperienza in un’avventura del genere. Ma sarebbe stato lo stesso centrocampista a rifiutare la destinazione, preferendo restare al Milan a giocarsi le proprie carte, nonostante sapesse di non essere una priorità nelle gerarchie tattiche.

Adli, no a Siviglia e Sampdoria nell’ultimo mercato

Dunque è sfumata la possibilità per Adli di misurarsi, anche solo temporaneamente, con un altro campionato di spicco in Europa. Il Siviglia ha ripiegato sul mediano senegalese Pape Gueye dal Marsiglia.

Oltre agli spagnoli, Adli ha anche ricevuto un’offerta italiana: la Sampdoria ha provato più volte a farsi prestare il centrocampista francese per i prossimi sei mesi, con la certezza di dargli lo spazio necessario per accumulare presenze e maturità.

Ma anche in questo caso Adli, in accordo col Milan, ha scelto di non partire. Il talento ex Bordeaux ha valutato come più utile restare a Milanello, pur giocando pochissimo, piuttosto che un trasferimento per pochi mesi altrove.