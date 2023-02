Ultim’ora, infortunio in casa Inter: salta il derby

Un importante giocatore salta il derby all’ultimo minuto: allarme per Inzaghi. Infortunio in casa nerazzurra.

Un vecchio detto dice “Se Atene piange, Sparta non ride”. Mentre Stefano Pioli è alle prese con diversi infortuni, ultimo in ordine di lista Bennacer, e nel derby contro l’Inter previsto per domenica dovrà fare a meno di diversi giocatori, anche Simone Inzaghi nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una importante defezione.

Con le partite ravvicinate, soprattutto in una stagione intensa e particolare come quella odierna, gli infortuni sono purtroppo frequenti. Sono tantissimi i problemi fisici riscontrati dai calciatori, alcuni dei quali che addirittura condizionano un’intera stagione.

Ci sono dei calciatori, però, che più di altri sono stati sfortunati e che nel corso della stagione hanno avuto maggiori problematiche e hanno sofferto più infortuni. Un giocatore della rosa dell’Inter, in particolare, dovrà fare i conti con l’ennesimo infortunio stagionale.

Problemi per Inzaghi: Correa salta il derby

Joaquin Correa infatti non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro il Milan. Il “Tucu” ha accusato nelle ultime ore un risentimento muscolare ai flessori coscia destra che lo terrà lontano dai campi certamente per il match di domenica. Le sue condizioni verranno poi rivalutate nei prossimi giorni per capire con esattezza le tempistiche di recupero e quando il giocatore potrà tornare a disposizione di Inzaghi.

Correa, come detto, non è stato particolarmente fortunato dal punto di vista fisico negli ultimi anni. L’attaccante argentino anche in questa stagione è stato pesantemente condizionato dai problemi fisici. Correa ha accusato un problema al tendine rotuleo nel mese di Ottobre che lo ha costretto ad una decina di giorni di stop, e ad oltre un mese lontano dai campi tra Novembre e Dicembre per un problema al ginocchio che lo ha costretto a perdere l’appuntamento con il Mondiale e a perdersi la gloriosa vittoria dell’albiceleste. Ora un nuovo stop per il Tucu, che nelle ultime gare era stato parecchio utilizzato da Inzaghi a gara incorso.

Il tecnico per il derby avrà a disposizione solo Lautaro Martinez, Edin Dzeko, e Romelu Lukaku come attaccanti, con gli ultimi due pronti a giocarsi sino all’ultimo secondo il posto da titolare al fianco del “Toro”. Correa poteva rappresentare un importante cambio a gara in corso per spezzare l’inerzia dell’incontro, viste le qualità tecniche del giocatore, potenzialmente pericolose soprattutto quando negli avversari subentra la stanchezza. Inzaghi dovrà invece farne a meno

A sorridere è soprattutto il Milan, una delle vittime preferite di Correa, vero talismano nelle gare contro i rossoneri. Il Tucu ha spesso “condannato” i rossoneri, segnando ben 5 gol e 2 assist nei 14 precedenti giocati contro i rossoneri con la maglia dell’Inter e prima ancora di Lazio e Sampdoria.