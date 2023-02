Ziyech, deluso e amareggiato a Londra: lascia l’Europa, l’indiscrezione

Dalla Francia, in esclusiva, filtrano delle indiscrezioni di mercato clamorose sull’obiettivo del Milan. Sta pensando di lasciare l’Europa…

Il mercato invernale del Milan si è concluso con un nulla di fatto! Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a mettere a segno soltanto il colpo Devis Vazquez, il portiere colombiano prelevato dal Club Guaranì. Un’operazione, se vogliamo, inutile per il resto di questa stagione. Di vero innesto o rinforzo non si tratta, dato che il 24enne è stato acquistato per fare il terzo nelle gerarchie dalla prossima stagione.

Per il resto, il Milan non ha di certo migliorato il suo tasso tecnico. La dirigenza rossonera ci ha comunque provato, avanzando una concreta offerta per Nicolò Zaniolo, con l’obiettivo di rinforzare in maniera sostanziale il ruolo di esterno destro d’attacco e di trequartista all’occorrenza. Ma l’accordo con la Roma non c’è mai stato, nemmeno lontanamente. Maldini e Massara hanno quindi abbandonato la trattativa, non rilanciando all’offerta iniziale. C’è rammarico adesso nell’ambiente!

Serviva eccome un nuovo esterno, con Saelemaekers e Junior Messias non proprio all’altezza degli obiettivi ambiziosi del Diavolo. E’ evidente che c’è uno scompenso tra le due fasce, con quella sinistra che può contare sulle ottime qualità di Leao e Rebic, seppur il croato sia spesso acciaccato. Paolo e Frederic avrebbero potuto tentare un’altra pista, conducente a Londra, ma il tentativo non è stato neppure fatto.

Milan, niente Ziyech: ci ha provato il PSG

Si pensava che il Milan un tentativo per Hakim Ziyech lo avrebbe fatto. D’altronde, il marocchino è stato un obiettivo di Maldini per diverso tempo. Piacevano molto le sue qualità offensive, un talento assoluto, parliamoci chiaro! Eppure, rispetto all’estate scorsa, la dirigenza milanista non ci ha nemmeno provato nel corso del mercato invernale. Il giocatore è stato dunque vicinissimo al Paris Saint Germain. Un prestito secco di sei mesi da ridiscutere in estate!

Sappiamo com’è andata tra Ziyech e il PSG. L’affare era praticamente bello che chiuso, ma il Chelsea ha ritardato nella presentazione dei documenti e tutto è saltato. Il giocatore si trovava già a Parigi per visite mediche e firma, ma è stato costretto a far ritorno a Londra tra l’amarezza e la delusione. Hakim è già tornato ad allenarsi con il gruppo di Graham Potter. In Francia parlano di un giocatore dal morale a terra per il mancato trasferimento alla corte di Galtier. Ma potrebbe non essere finita qui per il marocchino! Il mercato per lui è ancora aperto!

Ziyech, clamorosa possibilità: fuori dall’Europa

Il portale francese le10sport, in esclusiva, ha fatto sapere che Hakim Ziyech potrebbe lo stesso lasciare Londra in questi giorni. Direzione? Emirati Arabi. Il giocatore ha aperto a tale possibilità, così come il Chelsea. C’è la consapevolezza che lo spazio per il marocchino sarà ridotto in questa restante parte di stagione, ed è una prerogativa che reca parecchia sofferenza. Nel paese medio orientale il mercato è aperto sino all’8 febbraio, e la possibilità è concreta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakim Ziyech (@hziyech)

Le10sport fa sapere che Ziyech e i suoi agenti stanno cercando di escogitare una clausola che possa facilitare un eventuale ritorno in Europa a fine stagione, un po’ come Cristiano Ronaldo che ha firmato per andare a giocare in Arabia Saudita quest’inverno e oggi milita nell’Al-Nassr.