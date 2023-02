Calciomercato Milan, l’attaccante scalpita: c’è il piano per l’estate

Fabrizio Romano ha fatto un focus importante sulla situazione dell’attaccante. Maldini lo ha messo nel mirino, e l’estate sarà il momento giusto…

Ad inizio stagione c’erano pochi dubbi su quali fossero gli obiettivi del Milan. Sicuramente uno, quello di ripetersi nell’impresa Scudetto, e poi quello di far molto meglio in Champions League rispetto allo scorso anno. Col passare dei mesi, però, abbiamo visto come sono cambiate le cose in casa rossonera, soprattutto nell’ultimo periodo. Il Milan è caduto in una crisi nera, che ha sicuramente mandato all’aria il primo obiettivo.

Altro che Scudetto! Con il Napoli in volata a più quindici punti, e il Diavolo crollato al quinto posto, sono cambiate le prospettive per la stagione in corso. Stefano Pioli è stato chiaro qualche giorno fa: l’obiettivo del Milan adesso è quello di qualificarsi alla prossima Champions. D’altronde, la Coppa Italia è sfumata per mano del Torino, la Supercoppa è stata persa con il predominio interista a Riyad. Bisogna tornare in sé, quello è chiaro, ed è il vero primo obiettivo del presente!

Il Milan non può certamente continuare come fatto e farsi scappare la Champions del prossimo anno. Mancare ai primi quattro posti andrebbe inevitabilmente ad inficiare sui profitti stagionali, e quindi sul mercato estivo. Un mercato che sappiamo dovrà essere essenziale per rifare il Milan grande nel breve periodo! La rosa ha urgente bisogno di innesti.

Come abbiamo ben visto, il Milan non ha fatto mercato questo gennaio. Nessun colpo, nessun rinforzo, nonostante la rosa ne avesse bisogno. Il club rossonero ha tutta l’intenzione di stringere i denti sino all’estate, per ricevere i guadagni della stagione, azzerare il bilancio e investire finalmente sul mercato. Ma sarà appunto indispensabile l’entrata in Champions League, se questi sono i piani della proprietà Milan!

Se tutto dovesse andare secondo i piani, sono pronosticati diversi colpi in entrata in vista della prossima stagione. Innanzitutto, ci sarà da rinforzare l’attacco, un reparto che sta piangendo in maniera eccessiva gli infortuni. Con Ibrahimovic e Giroud avanti con gli anni, e Origi e Rebic che non danno garanzie dal punto di vista fisico, sarà necessario un acquisto giovane e di peso. I nomi attualmente sul tavolo di Maldini e Massara sono diversi. Da Hojlund dell’Atalanta, a Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte. Ma c’è un profilo che ormai interessa da tempo al Milan, e che in estate è assolutamente pronto al trasferimento.

Il Milan segue ormai da mesi l’attaccante svizzero Noah Okafor. Conosciuto non nel migliore dei modi, con il gol inflitto ai rossoneri in Champions League, il giocatore del Salisburgo ha rapito in pochissimo tempo l’attenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ci sono stati anche dei contatti diretti tra il Milan e l’entourage del giocatore, che però si sono conclusi a suo tempo con pochi margini di trattativa. Il Salisburgo, infatti, non avrebbe intenzione di lasciarsi scappare il talento, avendogli anche offerto il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024.

Ma Okafor, conferma oggi Fabrizio Romano, ha l’assoluta intenzione di cambiare aria ed unirsi ad un club di prima fascia, ovvero di uno dei top cinque campionati europei. L’espero di mercato ha fatto sapere che il classe 2000 è un attaccante da tenere assolutamente d’occhio. C’è chi lo avrebbe voluto già a gennaio, non il Milan attenzione. Sono stati soprattutto club inglesi e tedeschi a tentarlo nel mercato invernale, ma nulla da fare.

Noah Okafor e il suo entourage hanno le idee ben chiare: rimanere a Salisburgo sino all’estate e poi attuare il trasferimento. Il Milan è uno dei club in corsa allo svizzero. Da capire se sarà davvero lui il prescelto per l’attacco del futuro!

Noah Okafor, one to watch – understand his plan is to leave and join top league club in the summer. 🚨🔴🇨🇭 #transfers

English and German clubs wanted Okafor already in January, but the player and his representatives decided to stay until the summer then prepare big move. pic.twitter.com/fEYUPhtYFB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2023