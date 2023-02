Dal derby al… derby: “Si è girato Giroud” compie un anno (VIDEO)

Il derby Inter-Milan di questa sera ha una grossa particolarità: si terrà un anno esatto dopo il precedente 2021-2022 con Giroud decisivo.

Stasera il Milan dovrà a tutti i costi dimostrare, per i tifosi e per la classifica, di poter uscire dalla crisi nera che lo ha coinvolto nell’ultimo mese.

La vittoria ai rossoneri in campionato manca dallo scorso 4 gennaio, dalla vittoria di Salerno per 2-1. Poi sono arrivati risultati disastrosi anche nelle coppe, come la sconfitta in Supercoppa ai danni dei rivali dell’Inter.

Proprio il derby di questa sera potrebbe riportare in auge la grinta del Milan, così come i rossoneri potrebbero confermare la crisi in caso di altro risultato negativo.

In attesa dell’attesissimo match di San Siro, va ricordato che il 5 febbraio è una data molto positiva, soprattutto per la cabala e per i derby.

Il 5 febbraio data porta fortuna per il Milan? Un anno fa il 2-1 all’Inter

Sembra fatto apposta. Ma esattamente un anno fa, il 5 febbraio del 2022, il Milan vinse una delle partite determinanti per la corsa trionfale allo Scudetto, poi conquistato a maggio scorso.

E si trattò proprio del derby con l’Inter, scontro diretto disputato di sabato sera che in qualche modo stravolse l’intera stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivarono al match primi con 53 punti, mentre il Milan inseguiva a quota 49.

Il derby poteva chiudere il discorso Scudetto, portando l’Inter a +7. E la partita sembrava indirizzata proprio in questo senso: vantaggio interista nel primo tempo con Ivan Perisic e Milan a rischio crollo.

Ma nella ripresa il calcio si espose nel modo migliore possibile, ovvero come sport sorprendente e capovolgente. Se lo ricordano bene i tifosi milanisti, che grazie ad un Olivier Giroud in stato di grazia videro ribaltare il derby e vincere per 2-1.

Nel giro di 3 minuti l’attaccante del Milan realizzò due reti da centravanti puro. Prima in spaccata su tiro-cross di Brahim Diaz, poi il capolavoro decisivo: piede perno e giravolta su De Vrij e pallone spedito di sinistro in buca d’angolo.

Il Milan vinse in rimonta un derby pazzesco, che di fatto cambiò l’esito di una annata che a febbraio sembrava invece scontata. Da quel momento in poi Pioli e compagnia non sbagliarono un colpo, mentre l’Inter perse riferimenti e fiducia, fino alla letale sconfitta di Bologna che segnò di fatto il sorpasso rossonero fino allo Scudetto del 22 maggio.

Giroud grazie alla doppietta all’Inter è entrato nel mito rossonero. Il coro “Si è girato Giroud”, proprio relativo all’esecuzione show del suo gol del 2-1, è uno dei cori più cantati dai tifosi da un anno a questa parte. Ora non resta che vedere se la cabala del 5 febbraio porti di nuovo fortuna al Diavolo.