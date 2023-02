Inter-Milan, Highlights del Derby: gol e sintesi partita – Video

Inter-Milan, la cronaca con gli highlights del Derby di ritorno di campionato disputato domenica 5 febbraio a San Siro

Le solite grandi coreografie e il pienone a San Siro accolgono Inter e Milan, di nuovo contro dopo la recente finale di Supercoppa Italiana.

Tutto confermato nel Milan con Pioli che stravolge la squadra con un inedito 3-5-2, una scelta tattica che si rivela tutt’altro che efficace. Il primo tempo, infatti, è un monologo dell’Inter che cinge d’assedio i rossoneri nella propria metà campo. Costantemente in possesso palla, i nerazzurri sfiorano subito il gol con Lautaro al 5′, il cui tiro viene respinto da Tatarusanu.

Lo stesso attaccante argentino va di nuovo vicino alla rete con un gran colpo di testa in anticipo su Kjaer che si spegne di poco fuori. Il Milan non crea nulla. Giroud e Origi sono troppo distanti dal resto della squadra e non ricevono l’assistenza necessaria per creare pericoli dalle parti di Onana.

L’Inter insiste e alla fine trova il meritatissimo gol del vantaggio al 34′ con il colpo di testa di Lautaro sugli sviluppi di calcio d’angolo. Bella la torsione dell’argentino, evidenti le colpe della difesa rossonera troppo molle sul cross di Calhanoglu. L’1-0 interista non scuote il Milan. Fortunatamente, per i rossoneri, gli ultimi dieci minuti scorrono senza ulteriori patemi e il fischio finale di Massa è quasi una liberazione per gli uomini di Pioli.

Inter-Milan, il secondo tempo

Pioli manda in campo Brahim Diaz al posto di Messias a inizio secondo tempo ma il canovaccio tattico non cambia. E’ sempre l’Inter a fare la partita anche senza creare grandi pericoli dalle parti di Tatarusanu.

Il Milan prosegue nella sua inefficacia offensiva. Nemmeno l’ingresso in campo di Leao scuote i rossoneri che creano un’unica grande occasione, in ripartenza, con il portoghese che serve Giroud solo in area di rigore. Lo stop del francese, tuttavia, vanifica tutto e permette il recupero della difesa nerazzurra.

Nel finale, non c’è alcun forcing del Milan alla ricerca del pareggio. Anzi, è l’Inter ad andare vicina al raddoppio prima con il gol annullato per fuorigioco millimetrico a Lautaro poi con una conclusione angolata di Lukaku, sulla quale Tatarusanu sventa con una deviazione in calcio d’angolo.

Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro Massa fischia la fine del Derby. Lo vince l’Inter 1-0. Per il Milan è la quarta sconfitta consecutiva. Ora la classifica comincia ad essere preoccupante con l’Inter a +5, la Roma a +3 e la Lazio che potrebbe appaiare i giallorossi in caso di vittoria, lunedì, contro il Verona.

Venerdì prossimo contro il Torino, a San Siro non si può davvero sbagliare.