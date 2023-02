Inter-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il Derby oggi

Inter e Milan si affrontano nel Derby di ritorno di campionato. Sarà la terza stracittadina stagionale. Le indicazioni su dove vederla in streaming e in diretta tv

Corsi e ricorsi storici anche nel calcio. Un anno esatto dopo l’1-2 dello scorso campionato sancito dalla doppietta in rimonta di Giroud, Inter e Milan si ritrovano di nuovo contro in un Derby di Serie A.

Rispetto alla stracittadina del 2021, tanto è cambiato per rossoneri e nerazzurri. Se un anno fa le due squadre lottavano per il primato in classifica con la vittoria del Milan che ha arginato il tentativo di fuga dell’Inter (ancora attesa dal match di recupero con il Bologna), stavolta il Derby assegna punti preziosi per la zona Champions League con i nerazzurri avanti di due lunghezze sui Campioni d’Italia, appaiati a Atalanta e Lazio.

Momento difficilissimo per Giroud e compagni. Le batoste contro Lazio e Sassuolo, arrivate dopo la netta vittoria dell’Inter nella finale di Supercoppa, hanno fatto sprofondare il Milan in una perdurante crisi di gioco e risultati, dalla quale non si intravvede la via di uscita.

Inter-Milan, la probabile formazione rossonera

E’ il momento più difficile da quando siede sulla panchina rossonera per Pioli, pronto a un cambiamento importante per il Derby con un nuovo schema, il 4-3-3, per rinforzare la mediana peraltro priva di Bennacer infortunato.

Ad affiancare Tonali ci saranno Pobega e, verosimilmente, Krunic anche se non sono da escludere sorprese con Vranckx o Messias. In avanti Giroud terminale d’attacco con Leao e Saelemaekers anche se non è da escludere l’assenza del portoghese per un centrocampo più folto a 5 e Origi ad affiancare Giroud in avanti. Assenza importante anche in difesa, quella di Tomori. Ci sarà Kjaer a sostituirlo con Kalulu. Hernandez e Calabria sulle fasce davanti a Tatarusanu.

Inter-Milan, streaming e diretta tv del Derby

Il Derby tra Inter e Milan di oggi. domenica 5 febbraio, è un’esclusiva di DAZN. L’evento sarà trasmesso in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e Tim Vision, Apple Tv con ampio pre e post partita. In telecronaca Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

Chi ha sottoscritto la relativa opzione a 5€ in più sul proprio prezzo di abbonamento a Dazn, può vedere Inter-Milan in diretta tv sul canale Zona Dazn, alla posizione 214 del decoder Sky.

Sempre su Sky, al termine della partita, highlights e interviste su Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti. La sintesi del Derby sarà disponibile anche nelle edizioni serali di Sky Sport 24 oltreché che sulla Domenica Sportiva (su Rai 2) e Pressing (su Italia 1).