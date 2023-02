Internet non funziona in Italia: attacco hacker, i tifosi chiedono il rinvio del derby

Un presunto attacco hacker sta mettendo in serio rischio la trasmissione del derby tra Inter e Milan su DAZN. I tifosi chiedono il rinvio…

Le ultime ore sono piene di preoccupazione in vista del derby di stasera tra Inter e Milan. La trasmissione della partita sulla piattaforma DAZN è infatti messa a rischio da un presunto attacco hacker alla rete Internet TIM. Ad informare della notizia è stata l’ANSA. Nello specifico, il Computer Security Incident Response Team Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rilevato un “massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione”.

L’ANSA fa sapere che “i primi ad accorgersi dell’attacco sono stati i francesi, probabilmente per via dell’ampio numero di infezioni registrato sui sistemi di alcuni provider in quel Paese. Successivamente l’ondata di attacchi si è spostata su altri paesi tra cui l’Italia. In questo sono qualche migliaio i server compromessi in tutto il mondo, dai paesi europei come Francia, Finlandia e Italia, fino al Nord America, in Canada e negli Stati Uniti. In Italia sono decine le realtà che hanno riscontrato l’attività malevola nei loro confronti ma – secondo gli analisti – sono destinate ad aumentare”.

Un serio problema, dunque, che potrebbe causare gravi danni ai sistemi digitali nazionali. Certo, il derby sarebbe l’ultimo dei problemi, ma non per i tanti appassionati di calcio. Immaginiamo in questo momento i tifosi rossoneri e nerazzurri assolutamente presi dall’ansia di non poter guardare la partita. Sono stati in tantissimi, infatti, a chiedere il rinvio della stracittadina. Molti utenti in questo momento non riescono ad accedere alla piattaforma, e sperano che il problema si risolva entro le 20.45.

Intanto, sui social moltissimi si sono scatenati ironizzando sulla possibilità che l’attacco hacker faccia saltare la disputa della gara.

Derby a rischio per l’attacco hacker? E’ ironia sui social

Sappiamo bene che il Milan non arriva in splendida forma al derby di stasera. Sta attraversando un periodo buio la squadra di Stefano Pioli, fatto di pessimi risultati e morale a terra. C’è quindi una certa paura nell’ambiente rossonero, che stasera il Milan si imbatta nuovamente in una tremenda sconfitta. Per questo l’attacco hacker alle reti internet è stato preso con molta ironia sui social. Tanti utenti hanno simpaticamente commentato il fatto, supponendo ad esempio che sia stato Stefano Pioli, o Theo Hernandez a scatenare l’attacco hacker (per evitare che la partita si giochi).

Alcuni commenti sono davvero esilaranti:

nessuno vedrà il suo 352 calma pic.twitter.com/QXmxULZcD8 — Mateus Henrique Iglesias (@milanino48) February 5, 2023

Problema alla rete TIM, Epifani: “Non si risolve prima di domani”

Il presidente di Fondazione Sostenibilità Digitale, Stefano Epifani, non ha nascosto la sua perplessità in merito a quanto sta accadendo, ma ha spiegato che forse il problema non è generato dall’attacco hacker in corso. I rischi però di tale guasto possono enormi. Le sue parole:

“Il problema sembra non essere un attacco hacker, ma ciò ovviamente non diminuisce il livello di disagio. Una stima realistica ci dice che la capacità di internet in Italia è ridotta al 30%. Le conseguenze sono enormi: la speranza è che si possa risolvere entro domani mattina, anche se nutro qualche dubbio in questo senso”.

Non una previsione positiva quella di Epifani, e che ha aumentato in maniera netta la preoccupazione degli utenti.