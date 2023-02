Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, derby valido per la 21esima giornata di Serie A e in programma alle ore 20.45. Rivoluzione Pioli!

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Inter-Milan, il focoso derby che tutti stavano aspettando! Si tratta della terza stracittadina milanese della stagione, che potrà dire tanto sul proseguo delle due cugine in campionato. Le squadre arrivano in condizioni nettamente differenti alla partita. L’Inter, stasera padrona di casa, è reduce da un ottimo periodo. Solo vittorie per i nerazzurri, con anche il successo in Supercoppa proprio contro il Milan. In campionato, i 40 punti dicono che l’Inter è seconda, avendo effettuato il sorpasso sempre sui rossoneri, fermi a 38.

Inoltre, la rosa di Simone Inzaghi è parecchio in salute, dato che di recente ha riabbracciato anche Marcelo Brozovic e Samir Handanovic. Entrambi reduci da un longevo infortunio. Quanto al Milan, no, non si è respirato aria buona nelle ultime settimane in casa rossonera. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando forse il periodo più brutto degli ultimi tre anni. La squadra è apparsa sfaldata, dall’identità smarrita. Solo sconfitte per i rossoneri, e anche parecchio pesanti.

Il Milan ha la peggior difesa da gennaio 2023: sette partite, diciotto gol subiti. Robe da pazzi! Molti hanno incolpato Stefano Pioli del disastro attuale, ma è evidente che non è soltanto l’allenatore il responsabile. Tutto parte dalla testa! Il mister ha però promesso dei cambi tattici per assicurare maggiore compattezza alla sua squadra. Un cambio modulo del quale si parla ormai da giorni. Finalmente scopriamo come Pioli ha cambiato il suo Milan per far fronte alla temibile rivale.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Poche sorprese nella formazione di Simone Inzaghi. Come pronosticato, torna Milan Skriniar in difesa dopo i recenti fatti di mercato, ma senza la fascia da capitano al braccio. Ancora presto invece per Marcelo Brozovic dopo l’infortunio: confermata la coppia Calhanoglu-Mkhitaryan in regia. In attacco, Inzaghi ha preferito Dzeko a Lukaku!

Formazione Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Stefano Pioli, come preannunciato, ha finalmente mescolato le carte. Cambio modulo attuato e tante sorprese. Ecco le scelte del mister.

Formazione Milan (3-5-2): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 46 Gabbia; 2 Calabria, 30 Messias, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Hernandez; 27 Origi, 9 Giroud. A disposizione: 77 Vasquez, 83 Mirante, 5 Ballo, 7 Adli, 10 Diaz, 12 Rebic, 14 Bakayoko, 17 Leao, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere. Allenatore: Stefano Pioli