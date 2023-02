Milan, Pioli può escludere Leao: “Non capirei la scelta, piuttosto…”

Il giornalista non è d’accordo con l’ipotesi dell’esclusione del portoghese in vista del derby di stasera: “Rimane il migliore del Milan”

L’attesa per il derby di Milano è praticamente terminata. Stasera Inter e Milan si affronteranno a San Siro per la 21esima giornata di campionato e sono consapevoli della grande importanza di questo confronto.

Solo qualche giorno fa l’Inter di Simone Inzaghi ha sconfitto in maniera pesante i rossoneri in Supercoppa a Ryad e ha di fatto inaugurato la crisi nera del Diavolo, che da quel momento ha incassato una media di 4 gol a partita. Nelle prime sei partite del nuovo anno il Milan non ha mai vinto e in un mese ha rischiato di compromettere la stagione, con due obiettivi falliti e una classifica peggiorata significativamente. Il Napoli infatti è ormai praticamente irraggiungibile.

Per questo motivo Stefano Pioli ha deciso di cambiare. La sua squadra ha perso solidità ed equilibrio e inoltre è anche più prevedibile in zona gol. I problemi maggiori, secondo il tecnico emiliano, sono in difesa e per questo è in vista il cambio di modulo. Nei giorni scorsi si era parlato molto di 4-3-3, con il passaggio del brasiliano Junior Messias al ruolo di mezzala. Nelle ultime ore sta tuttavia prendendo quota l’ipotesi del 3-5-2.

Condò non è d’accordo con l’idea di Leao in panchina

Con quest’ultima soluzione, raccontata ieri da Sky e riportata oggi su tutti i giornali, potrebbe clamorosamente finire in panchina Rafael Leao. Il portoghese andrebbe pertanto in panchina per la seconda volta di fila dopo il Sassuolo.

In quel caso il 23enne aveva lasciato il posto da esterno a Rebic nel 4-2-3-1, mentre stavolta sarebbe Origi a sostituirlo. Nel 3-5-2 giocherebbero quindi due punte di peso come il belga e Olivier Giroud. La scelta di Pioli ovviamente non è ancora certa e bisognerà a spettare le formazioni ufficiali in serata per scoprirlo, ma in caso sarebbe una decisione forte.

Una decisione che però non troverebbe d’accordo Paolo Condò. Il giornalista ha commentato infatti l’ipotesi di Leao in panchina nel programma Sky Calcio – L’Originale. Queste le sue parole: “Non capirei l’esclusione di Leao. Piuttosto cambio sistema di gioco e metto la coppia Giroud-Leao davanti. In questo periodo non sta giocando bene ma è sempre il tuo miglior giocatore“.