Pioli: “Il Milan ha perso fiducia e convinzione. Leao? Rifarei la stessa scelta”

Pioli al termine di Inter-Milan si è concesso ai microfoni dei giornalisti per commentare prestazione e risultato finale del derby.

Milan deludente e altra sconfitta. L’Inter ha dominato e ha vinto il derby per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Poteva essere un’occasione per rilanciarsi, invece c’è stata un’altra batosta.

Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del derby: “Volevamo avere un atteggiamento difensivo più concesso. Non abbiamo difeso male, dovevamo palleggiare di più e meglio con la palla. Non siamo saliti abbastanza col baricentro. Ci siamo fatti trovare ancora impreparati su palla inattiva. Stavamo lavorando bene di squadra, anche non proponendo quanto avevamo preparato per la fase offensiva”.

Il mister parla poi dei cambiamenti fatti: “Non è stato complicato cambiare, i ragazzi hanno lavorato con la giusta convinzione. Ultimamente non siamo stati compatti e solidi in fase difensiva, quindi era giusto cambiare. Ovviamente non volevamo fare una partita solo difensiva, però non siamo riusciti a palleggiare bene e a superare la loro pressione. Abbiamo fatto troppa fase difensiva Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere un calcio più aggressivo e offensivo”.

Non era possibile giocare col solito atteggiamento offensivo. Pioli spiega: “Da allenatore ho chiara la situazione, sono sicuro che se avessimo giocato il nostro calcio saremmo andati più in difficoltà. Non abbiamo la solidità e le distanze prime. Abbiamo trovato più densità e solidità, però non dobbiamo rinunciare a essere offensivi e aggressivi. Lavoreremo per essere una squadra più giudicata. Non abbiamo buttato via tutto il lavoro”.

Si affronta poi il tema Rafael Leao: “Ha un grande potenziale, la scelta dei due attaccanti era per mettere in difficoltà i loro difensori. Deve lavorare, deve essere attivo per tutta la partita. Ci puntiamo tanto, anche se stasera ho fatto un’altra scelta”.

Tornando indietro rimetterebbe Leao? Risponde così: “No. Le scelte che ho fatto sono le migliori per quello che ho visto in settimana e per quella che è stata la preparazione della partita”.

Cosa è successo al Milan? Questa la replica: “Le partite negative hanno tolto fiducia e convinzione. Non siamo ancora una squadra così matura, nonostante gli anni positivi fatti. Abbiamo sofferto, bisogna ripartire da stasera. Un’altra sconfitta che fa male, però stasera abbiamo ritrovato solidità e attenzione per tornare a giocare ad alti livelli”.