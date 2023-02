Pioli rivoluziona il Milan per il derby: 3-5-2 e fuori Leao (FOTO)

Le ultimissime sulla formazione del Milan di questa sera. Confermate alcune sorprese, con Stefano Pioli pronto a sorprendere così l’Inter.

Il derby di questa sera avrà il sapore della rivincita e dell’ultima spiaggia per il Milan. Dopo un periodo nerissimo è l’occasione per la squadra di Stefano Pioli per uscire dalla crisi e risalire la china.

L’intento è quello di mettere in difficoltà l’Inter, dimenticare la sconfitta recente e sonora in Supercoppa Italiana e riportare entusiasmo in un ambiente recentemente atterrito.

Per farlo mister Pioli sembra pronto ad una vera e propria rivoluzione nella formazione titolare. Il Milan di questa sera (fischio d’inizio ore 20:45) sarà probabilmente molto diverso da quello degli ultimi tempi.

Inter-Milan, le sorprese di Pioli: difesa a tre e attacco inedito

Negli scorsi minuti sono arrivate conferme rispetto alle indiscrezioni della viglia sulla formazione titolare del Milan. Pare che Stefano Pioli voglia cambiare totalmente modulo, puntando sul 3-5-2 di partenza.

Un assetto utilizzato, senza fortuna, solo in Milan-Torino di Coppa Italia. Ma stavolta Pioli punterà su interpreti diversi e su soluzioni tattiche che potrebbero sorprendere l’Inter.

Sky Sport ha lanciato la probabile formazione poco fa. Tatarusanu tra i pali, difesa a tre con Kalulu, Kjaer e Gabbia come centrali di affidamento e di posizione. A centrocampo due esterni a tutta fascia, ovvero Calabria (con l’alternativa Saelemaekers) a destra e Theo Hernandez a sinistra.

In mediana spazio per Messias nel ruolo di mezzala al fianco di Tonali e Krunic. Inedito anche l’attacco: si va verso la panchina per Rafael Leao, che Pioli considera stanco e non in forma. Punterà tutto sul duo ‘pesante’ formato da Giroud e Origi dal 1′ minuto.

Il probabile undici del Milan: (3-5-2) Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, T. Hernnadez; Origi, Giroud.