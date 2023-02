Renato Sanches in lacrime: è successo ancora, che sfortuna (FOTO)

Renato Sanches in lacrime. Ancora sfortuna per il centrocampista del PSG: è successo un’altra volta

E’ stato uno dei tormentoni del mercato rossonero. Renato Sanches era il primo nome nella lista di Maldini e Massara per il centrocampo rossonero. Al momento, però, non si può dire che rientri in quella dei rimpianti di casa rossonera, almeno in questa stagione.

Renato Sanches è stato il sogno di mercato del Milan per tutta un’estate. L’allora centrocampista del Lille sembrava essere per lunghi tratti promesso sposo dei rossoneri, seguitissimo dalla dirigenza e molto apprezzato da Pioli. La telenovela, però, alla fine si è tradotta in un niente di fatto. Complice i problemi dei rossoneri, sempre alle prese con logiche economiche e di budget molto oculate, e soprattutto l’inserimento del PSG, che senza colpo ferire ha messo le mani sul giocatore chiudendone l’acquisto.

Mesi dopo, verrebbe da dire che nonostante l’indiscusso valore del calciatore tutto sommato i parigini non abbiano fatto un torto ai rossoneri. Renato Sanches sta infatti vivendo una stagione a dir poco sfortunata.

Sanches, nuovo stop. Il centrocampista in lacrime

Il centrocampista portoghese è infatti letteralmente tormentato dagli infortuni. Dopo 12 minuti del match tra i francesi e il Tolosa Sanches è infatti stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, il quarto in stagione. Il giocatore ha lasciato il campo in lacrime. Il momento è davvero difficile.

Sanches non è mai riuscito a trovare continuità in stagione proprio per i tanti infortuni. Aveva infatti avuto 20 giorni di stop a Settembre per un problema agli adduttori. Qualche giorno dopo il rientro, ad ottobre, nuovo stop per un infortunio muscolare e altre due settimane perse. Poi ancora una contusione che lo ha tenuto fermo da fine dicembre a metà Gennaio. Ora la nuova tegola. Il centrocampista non sembra proprio trovare pace.

De nouveau blessé, Renato Sanches est sorti en larmes face à Toulouse ! 😥 @PVSportFR On lui souhaite un prompt rétablissement ! 🙏#PSGTFC #Ligue1UberEats pic.twitter.com/uBv6TUuaeH — Foot Mercato (@footmercato) February 4, 2023

Non è ancora nota ovviamente l’entità e le tempistiche del nuovo infortunio, con le condizioni del calciatore che verranno valutate nei prossimi giorni. Di certo c’è che Sanches non è riuscito, non per sua colpa, ad avere l’impatto che aveva sognato ad inizio stagione. Il centrocampista pochi giorni fa si era detto voglioso di avere maggiore minutaggio e giocare di più, tanto che per lui già si cominciava a parlare di eventuali trasferimenti per la prossima estate (e ancora una volta, tra il club accostati c’è anche il Milan). Il nuovo infortunio muscolare però rimette di nuovo tutto in discussione. L’augurio, ovviamente, è che il calciatore possa riprendersi presto e trovare la continuità che gli è mancata.

Ai tifosi del Milan, intanto, scapperà un piccolo sospiro di sollievo. Sanches è stato a lungo invocato in estate, ma almeno in questo momento non dispiacerà poi troppo avere mancato quell’investimento da 20 milioni.