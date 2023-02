“Tonali è un’opzione”: Milan, minaccia dalla Spagna

Sandro Tonali, arriva la minaccia dalla Spagna. La big sul giocatore: il centrocampista è un’opzione per la prossima estate

Tra i giocatori cresciuti maggiormente sotto l’ala protettiva di Stefano Pioli c’è sicuramente Sandro Tonali. Il rossonero è oggi un centrocampista top. I club europei lo seguono: sono iniziate le sirene di mercato per il giocatore.

Tra i fattori dello scudetto vinto dal Milan nella passata stagione c’è sicuramente Sandro Tonali. Arrivato a Milano con la nomea del predestinato dal Brescia, la prima stagione in rossonero del centrocampista è fatta di alti e bassi e molti. Il successo, però, nasce della pazienza. Quella di Maldini e Massara nel continuare a insistere sul giocatore, quella di Pioli nel continuare silenziosamente a farlo crescere proteggendolo dalle pressioni di una piazza esigente come quella milanista. A resto pensa Tonali e il suo indiscutibile talento.

La magia è riuscita, e Tonali si è scoperto un giocatore completamente maturato e ritrovato. La sua seconda stagione è stata da cineteca, corredata da gol decisivi per la vittoria dello scudetto. E anche quest’anno il gioiellino rossonero è in prima linea a guidare l’armata di Pioli. In 25 partite giocate ha segnato 2 gol e 5 assist, numeri davvero buoni se si pensa che parte da una posizione più arretrata.

Normale, dunque, che le sue prestazioni non siano passate inosservate agli occhi delle big europee e che le sirene di mercato siano iniziate a piombare sul giocatore.

Il Real Madrid punta Tonali: le sirene allarmano il Milan

Tonali avrebbe attirato le mire delle big europee, e in particolare sul giocatore ci sarebbe niente meno che il Real Madrid. La squadra allenata da Carlo Ancelotti, uno particolarmente caro dalle parti di Milanello, starebbe infatti pensando ad una vera rivoluzione in mediana. Modric e Kroos per quanto leggendari hanno ormai raggiunto il finale di carriera, e il Real vuole iniziare a prepararsi in anticipo per quando arriverà l’inevitabile momento dei saluti.

Secondo quanto riportato da abc.es proprio Tonali sarebbe uno dei giocatori seguiti con attenzione dal Real Madrid, che in estate potrebbe dunque provare l’assalto. Non è la prima volta che si parla dell’interesse madrilista per il numero 8 rossonero. Già in estate erano emersi rumors di sondaggi da parte degli spagnoli.

Il giocatore, insomma, piace e gli spagnoli starebbero alla finestra a valutare la situazione. Inevitabile un po’ di apprensione tra i tifosi. La situazione del calcio italiano, si sa, non è certo rosea, e trattenere i giocatori dagli assalti delle altre big del continente non è sempre facile. Soprattutto qualora il Real dovesse presentare offerte importanti. I tifosi rossoneri, però, possono tranquillizzarsi pensando alla dedizione che Tonali ha sempre dimostrato verso la causa rossonera. Il giocatore non ha mai negato la sua fede rossonera sin da bambino. Un legame con la maglia che traspare anche sul campo.