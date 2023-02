Calciomercato Milan, Zaniolo-Galatasaray: accordo e clausola

L’esperto di mercato ha confermato tutto. L’affare è andato in porto: Nicolò Zaniolo sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Milan, attento alla clausola rescissoria!

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ormai ad un passo dalla sua definizione. Sappiamo benissimo che il mese di gennaio è stato travagliato per il talento azzurro. Prima la comunicazione alla Roma di voler essere ceduto, poi la messa sul mercato da parte di Tiago Pinto. Quello che è successo dopo è un vero tram tram di eventi. Zaniolo è stato un profilo che ovviamente ha fatto gola a tanti club, soprattutto inglesi. Ma è stato il Milan a convincerlo in brevissimo tempo.

C’erano infatti Tottenham, Leeds e Bournemouth sulle tracce di Nicolò, con quest’ultimo club pronto a soddisfare pienamente la richieste della Roma. Paolo Maldini e Frederic Massara si sono però inseriti in tempo nella corsa al giocatore, ottenendo il suo sì, ma non quello del club giallorosso. Zaniolo aveva l’unico desiderio di vestire la maglia rossonera, con anche tutti i termini personali concordati (contratto di quattro anni a 3,5 milioni a stagione). Non è però bastata l’offerta del Milan, di prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

La Roma voleva la cessione sicura, quindi o a titolo definitivo a gennaio, o con obbligo senza condizioni a giugno. Il tutto si è dunque concluso con un nulla di fatto. Ma adesso Zaniolo è in procinto di approdare in Turchia.

La mancata cessione in Italia e in Inghilterra ha creato un clamoroso caos attorno a Nicolò Zaniolo. Il giocatore aveva realizzato di dover rimanere per altri sei mesi nella Capitale, tra l’insofferenza e l’insoddisfazione. Celebre la sua lettere all’ANSA, nella quale porgeva la mano alla Roma dicendosi pronto a ricominciare il suo percorso alla corte di Mourinho. Ma l’ambiente giallorosso non perdona mai, figuriamoci certi tradimenti.



Il rapporto era ormai sfaldato tra Zaniolo, Mourinho, il club e tutti i tifosi. Nicolò ha anche rischiato un attacco sotto casa, da un gruppo di supporters giallorossi inferociti. Cose che mai si dovrebbero sentire, ma che hanno reso l’idea di quanto tutto fosse andato ormai distrutto. E Zaniolo non poteva accettare di vivere un inferno per altri sei mesi, per questo ha accettato la corte del Galatasaray, il noto club della Turchia, nazione nella quale il mercato termina l’8 febbraio.

L’attaccante partirà domani alla volta di Istanbul. Tutto concordato secondo Fabrizio Romano. I dettagli!

Fabrizio Romano fa sapere che Roma e Galatasaray hanno concordato tutti i termini della trattativa per la cessione/acquisto di Nicolò Zaniolo. Questo partirà già domani per la capitale turca, dove svolgerà le consuete visite mediche e apporrà le firme sul nuovo contratto. Si tratta di un accordo quadriennale (2027) a 3 milioni di euro a stagione. La cifra complessiva dell’affare si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. Praticamente quanto offriva il Milan, ma stavolta a titolo definitivo.

Zaniolo e i suoi agenti hanno comunque lottato per inserire nel nuovo contratto una clausola che gli garantirebbe di liberarsi facilmente la prossima estate. Ebbene, detto fatto! Fabrizio Romano parla di una clausola valida da giugno 2023 di 35 milioni di euro. Un fattore che potrebbe interessare molto al Milan. L’estate scorsa, i rossoneri hanno investito una cifra simile per Charles De Ketelaere. La prossima, per pensare ad un solo investimento di tale portata non potrà mancare la qualificazione in Champions League.

E ad oggi è tutto molto incerto! Zaniolo sa probabilmente che il Milan è pronto ad aspettarlo, ma la clausola inserita non è proprio agevole! Al momento…

Release clause will be around €35m for Nicolò Zaniolo deal — and it would be valid in the summer. 🟡🔴 #Gala

Zaniolo will travel to Istanbul tomorrow as revealed earlier, still waiting to sign the contracts ⤵️🇹🇷 https://t.co/tUXB13BtXo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2023