“Calhanoglu figlio di…”, l’Inter segna e il turco zittisce la Curva Sud (VIDEO)

Calhanoglu, spesso fischiato e insultato durante i derby, ha reagito contro la Curva Sud rossonera in occasione dell’ultimo Inter-Milan.

Pe Hakan Calhanoglu il derby di Milano ha sempre un sapore particolare. Soprattutto dopo aver scelto di passare dal Milan all’Inter a parametro zero, gioca con delle pressioni extra.

Ha grande voglia di fare bene per rispondere ai fischi e agli insulti che riceve costantemente dai tifosi rossoneri presenti a San Siro. Inoltre, è rimasto deluso dal fatto che alcuni suoi ex compagni lo abbiano preso in giro e insultato durante la festa Scudetto alla fine dello scorso campionato.

Anche in virtù di questo aveva celebrato particolarmente la vittoria nerazzurra in Supercoppa Italiana a Riyad, dove la squadra di Simone Inzaghi si era imposta con un netto 3-0. Nell’intervista post-partita aveva ammesso di non aver gradito affatto il comportamento di alcuni calciatori milanisti nel maggio scorso.

Calhanoglu contro la Curva Sud del Milan: l’episodio

Anche ieri sera nell’ultimo Inter-Milan non sono mancati cori e insulti nei confronti di Calhanoglu da parte della Curva Sud rossonera. Il turco ha reagito e lo ha fatto in un momento specifico.

🇹🇷 Dopo il solito coro contro di lui, #Calhanoglu zittisce la curva del Milan dopo l’assist per il gol di #Lautaro pic.twitter.com/eZa1A3McRU — Gianmarco✍🏼 (@GianmarcoDaria) February 6, 2023

Al minuto 34 del derby è andato a battere un calcio d’angolo e ha ricevuto le solite offese (“figlio di …“) da parte dei tifosi milanisti. Dopo aver calciato il pallone e aver visto che che Lautaro Martinez lo ha trasformato in gol, il giocatore si è girato verso la Curva Sud e ha fatto il gesto di fare silenzio, portandosi il dito indice davanti alla bocca.

Un modo per zittire coloro che lo avevano insultato e che probabilmente continueranno a farlo anche nei prossimi derby. Calhanoglu ieri sera ha potuto festeggiare con i compagni e i tifosi nerazzurri, invece purtroppo in casa Milan la crisi continua e non si intravede la luce in fondo al tunnel.