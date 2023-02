Al Chelsea non ha più spazio: il Milan ci prova, i dettagli

Il Chelsea ha investito tantissimo sul mercato, il Milan ne approfitta? Il rossoneri alla finestra su uno dei giocatori dei bleus.

Il club maggiormente attivo nella sessione di mercato di Gennaio è certamente il Chelsea. I bleus, al momento al nono posto in classifica, hanno fatto un “all in” a Gennaio per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Potter. Involontariamente, però, i bleus hanno dato speranza ad alcuni club, tra cui il Milan.

Il mercato del Chelsea ha davvero stupito per l’importanza degli investimenti fatti dalla società inglese. I blues hanno investito l’enorme cifra di 330 milioni di euro acquistando ben nove giocatori. Tra i gioielli del mercato invernale dell’inglese ci sono giovani promesse del calcio mondiale del calibro di Badiashile, Joao Felix, Mudryk, Enzo Fernandez, Fofana. Una rosa, insomma, del tutto rinnovata.

L’arrivo di così tante forze fresche nella sessione di mercato e lo svecchiamento della rosa avviato e promosso dal management degli inglesi ha ovviamente costretto Potter a mettere ai margini del progetto dei blues alcuni giocatori di grande talento.

Aubameyang fuori dalla Champions, il Chelsea lo esclude

Tra questi c’è anche Pierre-Emerick Aubameyang, arrivato in estate dal Barcellona. L’attaccante non è riuscito ad imporsi a Londra come avrebbe voluto. Il giocatore ha disputato 849′ minuti in tutte le competizioni, con 11 partite giocate in Premier League (con 1 gol segnato) e 6 in Champions League (2 gol segnati e 1 assist nella competizione europea).

Aubameyang è rimasto a sorpresa fuori dalla lista compilata dal Chelsea per la Champions League. “Una scelta dolorosa che certamente non l’ha lasciato contento”, l’ha definita il tecnico Potter. Secondo l’allenatore dietro alla decisione non ci sarebbe nessun atteggiamento sbagliato da parte dell’attaccante. “Lui non ha colpe”. L’attaccante sarebbe insomma rimasto vittima del processo di rinnovamento dei blues e del faraonico mercato.

Potter ha elogiato la professionalità del giocatore, affermando che non vi saranno problemi a proseguire la stagione insieme. Inevitabile, però che Aubameyang guardi ad un futuro che sembra essere sempre più lontano da Londra.

Aubameyang via da Londra: Milan alla finestra

Tra i club interessati ci sarebbe anche il Milan. Per il giocatore sarebbe un ritorno in rossonero. Ha infatti un trascorso nelle giovanili del club senza però alcuna presenza in prima squadra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail i rossoneri sarebbero tra i club che sarebbero alla finestra in attesa di capire le prossime mosse del Chelsea e del giocatore. Già a Gennaio ci sarebbero stati i primi sondaggi, e non è escluso che in estate possano tornare alla carica.

I rossoneri non sarebbero però gli unici ad essere interessati al giocatore. Anche Barcellona e Atletico Madrid sarebbero interessate a riportare il giocatore in Spagna. Arrivare ad Aubameyang sarà quindi tutt’altro che semplice per il Milan. I rossoneri, però, sarebbero pronti ad inserirsi nella corsa per l’attaccante, “rimpianto” rossonero vista la breve esperienza nelle giovanili rossonere.