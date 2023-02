Milan, addio con lo scambio: arriva il vice Bennacer

Tutti sotto esame. Da qui al termine della stagione sono moltissimi i calciatori che si giocano la conferma al Milan

Gli elementi più in bilico della rosa a disposizione di Stefano Pioli, chiaramente, sono quelli che sono arrivati a Milano in prestito, come Vranckx, Dest e Brahim Diaz che devono dare tutto per riuscire a convincere la proprietà a puntare su di loro.

Ci sono, però, altri giocatori di proprietà che non stanno facendo bene fino in fondo. Tra questi c’è certamente Tommaso Pobega. Il centrocampista ha giocato parecchio nella prima parte di stagione, riuscendo a trovare in due circostanze la via della rete, contro la Dinamo Zagabria, in Champions League, lo scorso 14 settembre, e in campionato contro la Roma, l’ultimo gol prima della lunga crisi del Milan.

Sacrificabile

Pobega non è certo una prima scelta e con il ritorno di Rade Krunic è ulteriormente scivolato nelle gerarchie. Il centrocampista è spesso tra i giocatori più criticati dai tifosi. Privarsi del 23enne triestino, però, non è così semplice. Pobega, infatti, è uno dei tre calciatori, cresciuti nel vivaio rossonero, ed è dunque una pedina importante per la compilazione delle liste, sia quelle di Champions League che di Serie A.

Come è noto, i rossoneri non hanno molti italiani. Tra i giocatori cresciuti nel nostro paese, ci sono, infatti, i soli Mirante e Florenzi. Andare a riempire queste liste sarebbe importante per poter avere maggiore libertà di manovra sul mercato. Ad oggi, però, il Milan guarda poco al calciomercato nostrano. Nicolò Zaniolo è l’unico vero obiettivo, per la prossima estate, che parla italiano. Ma di giocatori che potrebbe interessare, che stanno facendo bene ce ne sono diversi.

Idea scambio

Un elemento, che sta venendo fuori nelle ultime partite e che in passato era sul taccuino del Diavolo, è sicuramente Samuele Ricci, regista del Torino, cresciuto nell’Empoli. Il 21enne di Pontedera potrebbe rappresentare un ultimo colpo per dare qualità al centrocampo, che va in difficoltà quando non c’è Ismael Bennacer.

Ricci ha già però una valutazione importante, sui 20 milioni di euro. Chissà però che Milan e Torino non decidano di mettere in piedi una trattativa, attraverso uno scambio tra l’ex Empoli e quel Tommaso Pobega, che Urbano Cairo e Juric avrebbero voluto trattenere con forza.

L’arrivo di un altro italiano, con caratteristiche più consone al gioco di Pioli, potrebbe permettere il ‘sacrificio’ del classe 1999, che non ha mai nascosto di essersi trovato bene con la maglia granata. Un altro elemento da non sottovalutare è che una sua cessione permetterebbe di mettere a bilancio una buona plusvalenza, che non fa mai male.