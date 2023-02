Milan, Curva Sud come Shakira: “Noi Rolex, Curva Nord Casio” (FOTO)

La Curva Sud del Milan ha realizzato uno striscione ispirato alla recente canzone di Shakira: Rolex contro Casio, ovvero la Curva Nord dell’Inter.

I derby sono sempre l’occasione per scatenare la fantasia delle tifoserie per quanto riguarda scenografie e striscioni vari. Anche ieri sera in Inter-Milan c’è stata qualche “perla” di originalità.

La Curva Sud Milano, noto gruppo del tifo organizzato rossonero, inizialmente ha esposto uno striscione con scritto: “I campioni d’Italia salutano i campioni d’Arabia“. Un chiaro riferimento alla Supercoppa Italiana vinta recentemente dalla squadra di Simone Inzaghi a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. Anche in quell’occasione è andato in scena il derby.

Successivamente nello stesso settore di San Siro è stato mostrato un altro striscione divertente: “Curva Sud Rolex, Curva Nord Casio“. In questo caso gli ultras rossoneri si sono ispirati all’ultima canzone di Shakira, che ha attaccato Gerard Piqué paragonandosi a un orologio Rolex e paragonando il suo ex a un Casio.

Purtroppo alla fine sono stati i tifosi dell’Inter a fare festa, visto che la squadra di Simone Inzaghi ha vinto 1-0. Un successo meritato per gioco e occasioni create. I nerazzurri hanno fatto la partita, mentre il Milan ha avuto un approccio super difensivo nel primo tempo e solo nella ripresa ha creato qualche pericolo. Sono comunque 0 i tiri in porta, dato molto grave di questo derby.