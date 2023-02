Milan, esordio da sogno: gol dopo 17 secondi (VIDEO)

L’attaccante di proprietà del Milan ci ha messo davvero pochissimo per trovare la via della rete, con la sua nuova squadra. Ecco le immagini del primo gol

Sono bastati pochi secondi per trovare il primo gol con la sua nuova squadra. Il giocatore, di proprietà del Milan, ha segnato dopo 17 secondi. Un gol diventato subito virale sui social tra i tifosi rossoneri.

Stiamo parlando di Marko Lazetic, che ci ha messo davvero pochissimo per ambientarsi. Il calciatore serbo ha lasciato il Milan nei giorni scorsi. Il 2 febbraio è volato in Austria per svolgere le visite mediche, brillantemente superate. Il 3 è arrivato l’annuncio ufficiale del suo passaggio in prestito all’Altach.

Oggi il tecnico degli austriaci, Klose, ha deciso di lanciarlo subito dal primo minuto, nell’amichevole contro i tedeschi dell’Illertissen. L’ex Stella Rossa, così, ci ha messo pochissimo per trovare il gol.

Il Milan osserva

Inizia, dunque, più che bene l’avventura di Lazetic con la maglia dell’Altach. Il Milan osserverà con attenzione le prestazioni del giovane attaccante, che lo scorso 22 gennaio ha compiuto 19 anni. I rossoneri solo un anno fa hanno investito una cifra importante, sui 4 milioni di euro, per strapparlo alla concorrenza di tante squadre importanti.

Dopo un anno passato ad allenarsi in prima squadra, il Milan ha deciso di farlo crescere altrove. In questa stagione, il 19enne di Belgrado ha collezionato quattro presenze nel campionato Primavera, trovando la via della rete in tre circostanze. Sono due i centri, invece, in Uefa Youth League.

Spazio in prima squadra

Come detto, Lazetic ha lavorato con la prima squadra ma Stefano Pioli gli ha concesso spazio in una sola circostanza, otto minuti nello zero a zero del Milan contro la Cremonese, in trasferta.

Oggi, dunque, come detto, è arrivato l’esordio in amichevole. Domenica potrebbe esserci quello in Bundesliga. L’Altach ospiterà alle 14.30 il LASK. Il centravanti serbo sarà chiamato a dare una mano alla squadra di Klose a raggiungere la salvezza. Oggi l’Altach è al terzultimo posto in classifica e fra sette giorni arriva la terza forza del campionato.