Milan, Theo Hernandez e il ‘caso’ fascia: ecco la verità

La verità sul caso fascia. Ecco cosa è successo durante Inter-Milan all’uscita dal campo di Davide Calabria. Il punto della situazione

Il momento in casa Milan è davvero complicato. Ieri è arrivata l’ennesima sconfitta. I rossoneri di Stefano Pioli sono stati battuti dall’Inter, rinunciando di fatto a giocare.

Il Milan ha deciso di difendersi basso, di non aggredire l’avversario, al quale gli è stato concesso il pallino del gioco. I rossoneri non sono così riusciti a creare nulla nel corso del primo tempo. Nella ripresa un po’ meglio, grazie agli ingressi in campo di Rafael Leao e Brahim Diaz ma il Diavolo non è riuscito a trovare la via della rete.

Tonali e compagni non hanno mai impensierito Onana. Due punizioni calciate fuori e un tiro mancato da Olivier Giorud, per via di uno stop sbagliato sono le uniche azioni potenzialmente pericolose del Milan.

Piovono critiche

I problemi dei rossoneri sono davvero tanti e queste sono le ore dello sconforto, delle critiche nei confronti dei calciatori e soprattutto di Stefano Pioli. Sui social tutti sono finiti sotto attacco.

Non convince per nulla anche Theo Hernandez, apparso in difficoltà fisica e mai davvero sul pezzo. Il giocatore francese non sta fornendo prestazioni all’altezza ormai da tempo e nemmeno il passaggio al 3-5-2, un modulo che avrebbe potuto favorirlo, è servito a cambiare passo. Ieri contro l’Inter non è mai stato decisivo.

La fascia della discordia

Hernandez è diventato così oggetto di discussione tra i tifosi. Le sue prestazioni sono finite nel mirino così come il presunto caso fascia. In molti sui social hanno fatto notare che all’uscita dal campo di Calabria sarebbe dovuto diventare il francese capitano ma così non è stato. La fascia, passata materialmente dalle mani dell’italiano a quelle di Kalulu, è stata indossata poi da Simon Kjaer.

Su Twitter sono state fatte tante ipotesi, anche di un possibile declassamento di Theo Hernandez. Nulla di vero, come appreso, il francese era e resta il vice capitano. Nella distinta del match di ieri lo si evince. Quindi cosa è successo? Un semplice misunderstanding tra i calciatori, durante una fase concitata della partita. Nessun caso fascia, tutto chiarito. I problemi del Milan sono tanti e variegati e non serve certo aggiungerne altri.