Zaniolo, colpo di scena: via subito dalla Roma, i dettagli

Colpo di scena nella carriera di Nicolò Zaniolo. Il tanto chiacchierato e discusso attaccante della Roma potrebbe essere nuovamente al centro della trattativa.

E’ stato l’uomo più chiacchierato di tutta la sessione di mercato invernale, l’unico calciatore che avrebbe potuto scuotere il torpore dei movimenti nella nostra Serie A.

Nicolò Zaniolo torna a far parlare di sé, anche se il mercato italiano è attualmente chiuso, ovvero con i club nostrani che non possono effettuare acquisti, se non di atleti attualmente svincolati e senza accordi in corso.

Il classe ‘99 della Roma ha una situazione delicata ormai nota a tutti. Il talento giallorosso ha deciso di lasciare la capitale chiedendo la cessione a gran voce. Per questo motivo ha disertato alcuni match ufficiali, scatenando l’ira della proprietà americana e di tutti i tifosi romanisti.

Zaniolo, colpo di scena: ha detto sì alla Turchia

La Roma ha provato a gennaio a cedere Zaniolo per togliersi di mezzo questa situazione ingombrante e scomoda. Un’offerta concreta era giunta dagli inglesi del Bournemouth, ma è stato il calciatore stesso a dire di no, poco allettato dall’ipotesi di giocare per i penultimi in Premier League.

Il Milan resta un’opzione valida per l’estate, visto che nel mercato invernale Paolo Maldini non è riuscito ad ottenere, e di conseguenza a formulare, una proposta convincente a livello economico per la Roma.

Ma nelle ultime ore si sta aprendo una possibilità clamorosa. Zaniolo potrebbe andare nelle prossime ore a giocare in Turchia. Si è infatti fatto sotto il Galatasaray, club leader della Superlig turca, per acquistare il 23enne ligure.

I primi sondaggi non avevano convinto la Roma, vista la proposta solo di prestito con diritto di riscatto. Ma i dialoghi vanno avanti spediti con una novità: secondo Gianlucadimarzio.com Zaniolo avrebbe detto sì all’opzione Galatasaray, convinto a tentare l’esperienza in Turchia pur di lasciare Roma.

La squadra turca è ampiamente prima in classifica nel proprio campionato e già vanta in rosa diversi calciatori di livello internazionale. Dall’ex capitano interista Mauro Icardi alla bandiera del Napoli Dries Mertens, passando per un vecchio compagno di squadra di Zaniolo, ovvero l’ex Roma Sergio Oliveira.

Le condizioni per il trasferimento di Zaniolo ad Istanbul

Una vera sorpresa, visto che Zaniolo inizialmente sembrava propenso ad accettare solo trasferimenti in top-club, preferibilmente italiani.

#Zaniolo:@GalatasaraySK‘s bid is around €22m including easy add-ons. @OfficialASRoma will take a decision about it soon. Zaniolo wants the move, but he wants a release clause in his contract. #Galatasaray would set it at €35m, the player wants it lower. @SkySport #transfers — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 5, 2023

Ma il Galatasaray sembra convincerlo particolarmente. L’offerta è di 22 milioni di euro, bonus compresi. La trattativa va avanti e l’accordo tra le parti è vicino.

Inoltre, Zaniolo e gli agenti pretendono una clausola di rescissione non elevatissima sul contratto con il Galatasaray, così da potersi svincolare in caso di proposta in arrivo da club più prestigiosi. La società turca vorrebbe fissarla sui 35 milioni, mentre il giocatore preferirebbe una cifra più bassa.