Aubameyang al Milan, affare difficile: trattativa avanzata con un altro club

Novità clamorosa di mercato! Il giocatore era stato accostato al Milan nelle ultime ore, adesso è in trattativa seria con un altro club…

I fatti dimostrano che il Milan necessita di qualche innesto in più reparti della sua rosa. Manca qualità in alcune zone del campo, o comunque i giocatori di un certo livello e che possono garantire certe prestazioni sono pochi. L’attacco ad esempio sta piangendo la presenza di un attaccante giovane ma dalle grandi doti. Olivier Giroud, da solo, non può di certo giocare ogni gara. A 36 anni, il bomber francese ha fatto sin troppo probabilmente per questa squadra.

Le alternative non sono all’altezza, almeno al momento! Divock Origi sin qui si è dimostrato un acquisto inutile. Spesso infortunato, quando in campo non è riuscito ad incidere per come ci si aspettava. Rebic? Lo stesso! Siamo ormai abituati ai grandi guai fisici del croato! E di Ibrahimovic nemmeno a parlarne. A 41 anni, lo svedese vuole effettuare una corsa contro il “tempo”. Tutti si augurano ovviamente che ce la faccia, per quanto ha dato a questa squadra, ma è chiaro che non è lui l’attaccante che in campo può trascinare il gruppo con una certa continuità.

Maldini e Massara, qualificazione in Champions permettendo, stanno pensando all’acquisto di un attaccante giovane e forte per la prossima estate. Negli ultimi giorni è stato fatto un nome in particolare!

Milan, l’attaccante dal Chelsea: clamoroso ritorno

Pierre Emerick Aubameyang non se la sta passando bene a Londra. Con l’avvento di Graham Potter, la sua posizione è sprofondata nelle gerarchie dell’attacco. Poco spazio, con anche la clamorosa esclusione dalla lista Champions League. E’ stata una vera mazzata questa per l’attaccante gabonese, che già nel mercato invernale avrebbe voluto prendere il volo per un altro club. C’è stato il Barcellona pronto a raccoglierlo, ma il trasferimento è stato negato dalle regole RFEF.

Quindi, la cessione appare ora scontata per l’estate. Ed è qui che è entrato in scena il Milan! A giugno, Aubameyang sarà ad un solo anno dalla scadenza, e il Diavolo già a gennaio si è mostrato tra i club maggiormente interessati al suo cartellino, facendo dei sondaggi. Si tratterebbe di un ritorno di lusso, dato che Pierre è proprio cresciuto nelle giovanili del Milan, senza però approdare mai in Prima Squadra. Che sarà l’estate il momento giusto? In realtà dalla Spagna arrivano novità non confortanti. Aubameyang è in trattative con un altro club.

Aubameyang, che delusione: via dall’Europa

Relevo, accreditata fonte spagnola, fa sapere che il Chelsea è in contatto con l’FC Los Angeles, club di MLS, per la cessione di Aubameyang. Negli States i mercati sono ancora aperti, per questo sarebbe possibile il trasferimento. Il gabonese non ha affatto chiuso alla possibilità, consapevole che a Londra per lui ci sarebbe poco spazio. Al momento l’accordo non è vicino, ma i club continuano a trattare.

Per Aubameyang potrebbe trattarsi di una sistemazione temporanea, per i prossimi cinque mesi, e poi tornare in Europa in un club di maggiore blasone. Il Milan potrebbe rientrare in gioco in questo senso. Non ci resta che attendere novità dalla trattativa in corso.