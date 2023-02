Manchester City come la Juve? Rischia una penalizzazione: cosa è successo

In Premier League scoppia il caso Manchester City, accusato di violazioni in materia finanziaria. Penalità in arrivo?

Terremoto in Premier League, protagonista il Manchester City. In un comunicato ufficiale diramato stamattina è stato annunciato che il club è stato deferito a causa di una serie di presunte violazioni delle regole finanziarie del campionato inglese.

Per nove stagioni consecutive, dalla 2009/2010 a quella 2017/2018, il club non avrebbe fornito accurate informazioni sulla posizione finanziaria del club, in particolare per quanto concerne le entrate (inclusi i ricavi da sponsorizzazioni), le sue parti correlate e i suoi costi operativi.

Dalla stagione 2009/2010 a quella 2012/2013 non sarebbero neppure stati forniti tutti i dettagli della remunerazione prevista dai contratti dell’allenatore e dei giocatori. In dubbio anche il rispetto dei regolamenti UEFA, inclusi quelli sulle Licenze per Club e il Fair Play Finanziario, dalla stagione 2013/2014 a quella 2017/2018.

Dal 2015/2016 al 2017/2018 si parla di irregolarità legate alla redditività e la sostenibilità. Infine nella nota della Premier League si specifica che per quanto riguarda il periodo da dicembre 2018 a oggi le regole applicabili alle stagioni pertinenti richiedono al club di cooperare e assistere la Premier League nelle sue indagini, anche fornendo documenti e informazioni.

Manchester City, cosa succede adesso?

Adesso una commissione indipendente dalla Premier League e dai club sarà chiamata a valutare il caso e a decidere se applicare delle sanzioni. Il verdetto finale verrà pubblicato sul sito ufficiale del campionato inglese a tempo debito.

Man City hit with more than 100 charges of breaching rules by the Premier League.

Possible sanctions if found proven include points deductions or even expulsion from the league.

Story:https://t.co/kyESrTsDzM — Martyn Ziegler (@martynziegler) February 6, 2023

A quali conseguenze può andare incontro la squadra allenata da Pep Guardiola? In queste ore trapela la possibilità che le vengano sottratti dei punti in classifica, un po’ come successo alla Juventus in Serie A. Da capire, eventualmente, a quanto ammonterà tale penalizzazione.

Il Times spiega che le indagini sul Manchester City vanno avanti da quattro anni. Oltre alla possibile penalizzazione in termini di punti, non bisogna neppure escludere una retrocessione. Si sta parlando di oltre 100 presunte violazioni compiute dal club inglese in materia finanziaria.