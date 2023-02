GdS – Maignan e Bennacer, esami a breve: c’è pessimismo

Nel giro di quarantotto ore nuovi esami per capire le condizioni degli infortunati: solo uno su tre ha buone chance per il Tottenham

Il Milan è nel momento peggiore della stagione e, più in generale, degli ultimi tre anni. Ciò nonostante il Diavolo ha l’obbligo di guardare avanti e di fare di tutto per invertire al più presto trend negativo.

Un buon modo per riuscirci sarebbe quello di recuperare gli infortunati, perché è ormai da troppo tempo che i rossoneri non riescono a disporre della propria rosa al completo e che devono fare a meno di pezzi importanti in tutti i reparti. In tal senso, come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle prossime 48 ore ci saranno nuovi esami per chi è ai box. Grande apprensione c’è soprattutto per la situazione legata a Mike Maignan e Ismael Bennacer.

Il portiere francese è ormai ai box da fine settembre e Stefano Pioli non ha praticamente mai potuto contare sul suo fondamentale apporto quest’anno. L’infortunio e le varie ricadute hanno impedito all’ex Lille di tornare a disposizione presto e l’estremo difensore deve comunque intensificare il lavoro prima rientrare in campo. Le previsioni, secondo la rosea, non invitano dunque all’ottimismo.

Infortuni Milan: ottimismo per Tomori, le ultime

Situazione non particolarmente rassicurante neanche per Bennacer. L’algerino aveva riportato un problema al bicipite femorale all’inizio della scorsa settimana e per lui le prime stime indicavano un ritorno nella seconda metà di febbraio.

Chiaramente il primo pensiero va alla sfida d’andata degli ottavi di Champions League con il Tottenham, in programma martedì 14 febbraio a San Siro contro il Tottenham di Antonio Conte. Sia il portiere che il centrocampista proveranno ad esserci ma ad oggi le chance di una loro presenza restano poche.

Per quanto riguarda un altro infortunato rossonero, ovvero Fikayo Tomori, c’è invece più ottimismo in casa Milan. Il difensore inglese sarà assente venerdì per il match contro il Torino di Ivan Juric, ma dovrebbe essere tranquillamente a disposizione per la Champions. Si avvicina anche il tanto atteso rientro di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe ricevere la prima convocazione proprio con il Toro.

Lo svedese si allenerà molto da solo, proprio come l’anno scorso, ma ora il suo ginocchio sta meglio. Pioli lo valuterà in allenamento e poi deciderà.