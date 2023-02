Milan, secca smentita: nessuna lite fra Theo e Leao

Smentite le voci che vorrebbero Theo Hernandez e Rafael Leão protagonisti di una lite. Ecco cosa è successo: il punto della situazione

E’ un momento davvero complicato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono stati colpiti da una profonda crisi dalla quale non si riesce più ad uscire. Domenica è arrivato l’ennesimo ko da parte di Tonali e compagni. Il Diavolo, con il passaggio alla difesa a tre, e un atteggiamento davvero rinunciatario, ha evitato l’ennesima goleada ma non la sconfitta.

Pioli è così pronto a ripartire da questi miglioramenti difensivi. Nei prossimi match, già da quello contro il Torino, il Milan sarà dunque schierato con tre centrali, che potrebbero essere, quelli visti nel secondo tempo, quando Thiaw è subentrato al posto di Gabbia, per completare il reparto con Pierre Kalulu e Simon Kjaer, in attesa, chiaramente, del ritorno di Fikayo Tomori, che non dovrebbe tardare ad arrivare.

Reazione dei campioni

Il Milan è così pronto a rialzare la testa ma per tornare a vincere le partite servono i migliori interpreti soprattutto in avanti. Contro l’Inter, i rossoneri non si sono praticamente mai resi pericolosi, se non in un paio di circostanze. Troppo poco per una squadra che fino a poco tempo fa era una di quelle che offriva il miglior gioco in Italia.

Servirà dunque schiacciare le paure e affidarsi ai campioni, che stanno faticando terribilmente. Serve il miglior Theo Hernandez e il miglior Rafael Leão. Il francese fino a questo momento è stato la controfigura di quel calciatore devastante, che saltava gli avversari come birilli. Il portoghese è addirittura finito in panchina contro Sassuolo e Inter.

Tutto falso

Proprio Theo Hernandez e Rafael Leao sono stati oggetto di varie discussioni in queste ultime ore. Qualcuno è arrivato, addirittura, ad ipotizzare di una lite tra i due calciatori. Ipotesi non vera, smentita, come appreso, con forza dal Milan. Nessuna lite, nessuna frizione. Anche da chi è vicino al difensore francese non trapelano tensioni.

La speranza è dunque che ben presto il Milan possa ritrovare quella fascia mancina, invidiata da tutti nel mondo. Era l’arma in più della squadra di Pioli. Gli avversari faticavano a porre rimedio allo strapotere di Theo Hernandez e Rafael Leão. Serve l’apporto di entrambi per tornare grandi, per tornare dove era il Milan prima degli ultimi sciagurati minuti della sfida contro la Roma.