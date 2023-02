Milan, un giovane in rampa di lancia: ha convinto Pioli

Pioli è pronto a lanciare finalmente un giovane. Pochi minuti positivi contro l’Inter, ora serve dargli continuità. Il punto della situazione

Riuscire a trovare un aspetto positivo nell’ultimo periodo del Milan è davvero complicato. Il Diavolo è reduce da prestazioni umilianti, che hanno portato Pioli a cambiare modulo e atteggiamento contro l’Inter. Tonali e compagni hanno così limitato i danni, subendo un solo gol, quello di Lautaro Martinez. E’ stata evitata l’ennesima goleada, che avrebbe fatto ancora più male.

Pioli ha così deciso di ripartire dalla difesa a tre. La si vedrà ancora contro il Torino e chiaramente anche contro il Tottenham. In questi giorni a Milanello, lo staff del tecnico campione d’Italia lavorerà soprattutto sui meccanismi offensivi, che contro l’Inter non hanno funzionato. Potranno così cambiare gli interpreti sia dietro che davanti ma qualche calciatore, più di altri, appare sicuro del posto. Stiamo chiaramente parlando di Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Sandro Tonali e Rade Krunic, che difficilmente non troveranno posto dal primo minuto, al pari chiaramente di Ciprian Tatarusanu, in attesa del ritorno di Mike Maignan.

Promozione in vista

Per la linea a tre di difesa, dunque, c’è ancora un posto libero, che chiaramente si contenteranno Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Proprio il tedesco classe 2001 è una delle poche note liete dell’ultima partita del Milan, contro l’Inter.

L’italiano è andato in enorme difficoltà con gli attaccanti nerazzurri. Decisamente meglio ha fatto l’ex Schalke 04, bravo soprattutto sulle palle alte. Thiaw, che contro l’Inter ha giocato poco più di 20 minuti, potrebbe così tornare a scendere in campo dal primo minuto. Lo aveva fatto contro Fiorentina e Cremonese senza sfigurare.

‘Nuovo’ rinforzo

Da subentrato Thiaw ha inoltre raccolto minuti anche contro Spezia e Verona. Proprio la prestazione contro i gialloblu è rimasta particolarmente nei ricordi dei tifosi. Il Milan era terribilmente in difficoltà e l’ingresso di Thiaw ha inciso positivamente, evitando di subire gol con diversi interventi decisivi.

Aspetto da non dimenticare, infine, è l’inserimento nella lista Champions League del tedesco. E’ un segnale chiaro, Pioli è davvero intenzionato a dare fiducia al suo giovane difensore. L’altro messaggio evidente, che conferma quanto detto dallo stesso tecnico, è il passaggio alla difesa a tre.