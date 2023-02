ML – Milan, Ibra totalmente in gruppo: il punto sugli infortunati

Le ultime notizie da Milanello su Zlatan Ibrahimović e non solo: il punto della situazione in vista del doppio impegno contro Torino e Tottenham

Il Milan di Stefano Pioli è tornato a lavorare a Milanello. Dopo il ko contro l’Inter, i rossoneri si sono ritrovati al centro sportivo di Carnago in vista dell’impegno contro il Torino.

Il Diavolo giocherà a San Siro venerdì prossimo prima dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham, in programma giorno 14 febbraio. C’era attesa per conoscere i progressi di quei calciatori ancora fermi in infermeria. Sono giorni importanti per capire chi potrà recuperare per il match contro i granata di Juric e per la sfida contro gli Spurs di Antonio Conte.

Le ultime da Milanello

Sono diverse le notizie positive che arrivano da Milanello. Zlatan Ibrahimović – come appreso dalla redazione di MilanLive.it – si è allenato con il resto del gruppo e punta a strappare una convocazione per la partita contro il Torino di venerdì prossimo.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Ismaël Bennacer e Fikayo Tomori – come sottolinea Sky Sport – hanno svolto nuovi controlli che fanno sperare in un loro recupero per il Tottenham ma la loro situazione verrà monitorata giornalmente. Giovedì faranno ulteriori controlli che potrebbero dare il via libera definitivo. Sensazioni positive per Mike Maignan, che ha svolto un lavoro differenziato come l’algerino e l’inglese. Con il francese, però, serve prudenza visto il lungo stop. Difficile un suo recupero per la Champions League ma il suo rientro ormai non è così lontano.