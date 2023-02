Milan, l’annuncio di Pioli fa infuriare i tifosi: succederà ancora

Pioli ha cercato di vedere un lato positivo nel KO contro l’Inter e ha annunciato una decisione che non fa felici i tifosi in vista di Milan-Torino.

In conferenza stampa Stefano Pioli aveva dichiarato che il derby era una grande occasione da cogliere e aveva spiegato di aver spronato la squadra a tirare fuori il meglio. Missione fallita. È arrivata un’altra sconfitta e la prestazione è stata assolutamente negativa.

Il risultato finale di 1-0 va anche un po’ stretto all’Inter, che ha dominato e non ha lasciato neanche un tiro in porta al Milan. I cambiamenti fatti dall’allenatore rossonero non hanno portato i benefici attesi, dato che sostanzialmente i campioni d’Italia hanno provato a fare una sorta di catenaccio nel primo tempo per non subire gol.

Ma comunque la rete è arrivata sull’ennesima distrazione su un calcio piazzato. Lautaro Martinez troppo facilmente ha potuto colpire di testa il pallone ben calibrato da Hakan Calhanoglu su corner. Il secondo tempo è andato leggermente meglio, ma è stato comunque un Diavolo brutto quello visto ieri sera a San Siro.

Pioli, conferma non gradita ai tifosi per Milan-Torino

Un grande cambiamento fatto da Pioli per Inter-Milan è sicuramente il passaggio alla difesa a tre. Ha schierato una formazione con un modulo di base 3-5-2, anche se di fatto si è rivelato un 5-3-2 iper difensivo. La scelta non ha funzionato, visto che sul piano del gioco la prova è stata pessima e nonostante la maggiore densità in mezzo al campo i nerazzurri hanno trovato spazi.

Venerdì sera i rossoneri riceveranno il Torino il San Siro. Si andrà avanti ancora con la retroguardia a tre? Pioli nella conferenza stampa post-derby è stato chiaro: “Nelle prossime giornate sicuramente continueremo con la difesa a tre, poi come svilupperemo la fase offensiva vedremo”.

Il mister intende andare avanti con il nuovo modulo, ma bisognerà vedere quali uomini sceglierà per la prossima partita. Sicuramente non può riproporre gli stessi visti contro l’Inter, dato che le cose non hanno funzionato. Il suo annuncio è stato abbastanza criticato sui social network da parte dei tifosi milanisti, che non condividono l’idea di continuare con quella disposizione tattica.

Messias mezzala e Leao out, scelte fallimentari

Pioli ha schierato Junior Messias come mezzala, sorprendendo tutti. Si sapeva che tale soluzione era stata provata a Milanello, però non si pensava che sarebbe stata poi applicata nel derby. L’esperimento è stato un fallimento totale. Il brasiliano è stato protagonista di una prestazione decisamente opaca in un ruolo che oggi non sembra fare per lui.

L’allenatore del Milan dovrà studiare diversamente il centrocampo contro il Torino. Da capire anche se riproporrà il 3-5-2 o magari passerà al 3-4-3 per tornare a impiegare titolare Rafael Leao, rimasto in panchina nelle ultime due partite. Nei prossimi giorni ne capiremo di più.