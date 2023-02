RedBird in trattativa con i proprietari del Liverpool: i dettagli

Sono in corso alcuni colloqui tra il fondo statunitense che gestisce il club rossonero e la Fenway Sports Group

Dall’Inghilterra c’è una notizia che riguarda indirettamente il Milan. Indirettamente perché si riferisce alla proprietà dei rossoneri, ovvero il fondo statunitense RedBird, con a capo Gerry Cardinale.

La società fondata nel 2014, che verso la fine dell’anno scorso ha rilevato il Diavolo, sta pensando di aumentare la propria partecipazione nel Fenway Sports Group, e quindi di fatto nel Liverpool. La società che gestisce la percentuale di maggioranza dei Reds ha dichiarato ultimamente di essere disposta ad ascoltare offerte per il club inglese. L’intenzione è quella di accogliere nuovi soci.

Due anni fa RedBird aveva già versato 533 milioni di sterline (quindi quasi 600 milioni di euro) per rilevare l’11% delle quote del gruppo Fenway. In questo modo aveva ricevuto indirettamente anche una quota del Liverpool. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, nelle ultime settimane stanno andando avanti i colloqui preliminari fra le due società per riuscire ad arrivare ad un nuovo accordo.

RedBird non vuole le quote di maggioranza

Gli attuali proprietari vorrebbero vendere circa il 20% per ricavare 1 miliardo di sterline, e allo stesso tempo di mantenere ancora il controllo del club. Il quotidiano inglese avrebbe appreso la notizia da una fonte vicina al FGS.

Allo stesso tempo Fenway sta anche tenendo d’occhio gli sviluppi della situazione che riguarda il Manchester United. Infatti la famiglia Glazer, proprietaria dei Red Devils, è al momento coinvolta nelle trattative per cedere il club. Questo per il fatto che un’eventuale valutazione di 7 miliardi vedrebbe aumentare anche il valore del Liverpool.

Dal canto suo RedBird ha già fatto chiarezza su una questione fondamentale. Il fondo gestito da Cardinale non ha intenzione di diventare socio di maggioranza del Liverpool, dal momento che ha già il contro del Milan in Serie A e del Tolosa in Ligue 1. Per questo obiettivo Fenway ha avuto invece colloqui con la Qatar Investment Authority, ovvero il fondo sovrano del paese arabo, che già gestisce il 100% delle quote del Paris Saint Germain. Da questo punto di vista, dopo un discorso iniziale, non si è andati avanti.