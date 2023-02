Sanremo 2023, i cantanti tifosi del Milan in gara: chi sono

Sanremo 2023 non è solo una gara canora ma anche una sfida tra tifosi: ecco gli artisti in gara che sono milanisti

Alcuni direbbero che l’Italia sia una repubblica democratica fondata sul… calcio e il Festival di Sanremo. Battute a parte, è innegabile che poche cose riescano a smuovere l’animo del nostro paese come il pallone e il concorso canoro più famoso di tutti.

Dal 7 all’11 di Febbraio il Festival di Sanremo, come avviene ormai da oltre 70 anni, è pronto a calamitare su di sé tutte le attenzioni del paese. Giornali, radio, web, ovviamente televisione: tutti saranno sintonizzati sulla gara canora più famosa di tutte, pronti a conoscere i tormentoni dei prossimi mesi e a scoprire chi vincerà la nuova attesissima edizione del concorso canoro condotto da Amadeus.

E se provassimo ad unire l’amore per il Festival con l’altra grande passione del nostro paese, quella per il calcio e l’amore per i colori della propria squadra del cuore??

Sanremo 2023, per che squadra tifano i protagonisti?

Il calcio è grande protagonista anche a Sanremo. Non è un segreto la passione di Amadeus, come dell’ amico Fiorello, per i colori dell’Inter. Il conduttore ha ammesso di avere gioito ed esultato per la vittoria nel derby, e di avere fatto i complimenti a Simone Inzaghi per la vittoria dei nerazzurri. Altri nerazzurri illustri al festival sono Elisa, Tananai e Paola e Chiara, oltre alla co-conduttrice Paola Egonu. A rappresentare il Napoli c’è Francesco Silvestre, leader dei Modà. Tifoso napoletano anche Luca d’Alessio, figlio di Gigi. Ultimo è tifoso romanista come Marco Mengoni, Damiano David ( cantante dei Maneskin) e Blanco, Giorgia tifa Lazio. Mentre Salmo, tra gli ospiti speciali della rassegna, e Tommaso Petta (Colla Zio) sono tifosi juventini.

Sanremo 2023, ecco chi difende i colori rossoneri

E il Milan? A rappresentare i rossoneri è Lazza, tifoso doc. “Tifo da sempre per i rossoneri” ha confessato alla Gazzetta. “Vado allo stadio e quando posso seguo la partita dalla curva“. Il cantante milanese, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, ha i colori rossoneri del cuore. Il suo mito? Zlatan Ibrahimovic. “E’ un campione, mi piace la sua attitudine vincente“.

Grande tifoso rossonero è anche Gianmaria, uno dei giovanissimi che debutteranno tra i big in questa edizione del festival. Il Milan è nel dna di famiglia: “Sono rossonero come mio padre” ha confessato. Il cantante ha poi ammesso l’amarezza per il momento attuale che sta vivendo la squadra. “La vivo male” ha spiegato “Ma il compito del tifoso è anche quello di soffrire con la squadra“. Chiude il trio di milanisti Fausto Zanardelli (Coma_Cose).

E chissà che proprio Sanremo non possa portare bene al Milan e essere il preludio di una ripresa. Lo scorso anno in molti ricorderanno, proprio durante una delle serate di Sanremo, la vittoria del Milan proprio nel derby contro l’Inter che aprì la porta allo scudetto rossonero, e lo sfottò di Sangiovanni, di fede milanista, che costrinse il nerazzurro Amadeus ad indossare sul palco una sciarpa rossonera. Chissà se anche quest’anno al Milan Sanremo porterà bene.