Sky – Maignan, difficile il rientro col Tottenham: le ultime

Da Sky Sport arrivano cruciali novità sulle condizioni di Mike Maignan. Il Milan può sperare bene per il recupero del suo portiere…

Il Milan dell’ultimo mese è stato irriconoscibile. Smarrito nel suo gioco e nella sua identità! Stefano Pioli sta facendo fatica adesso a risollevare il gruppo. Le ultime sono state solo disfatte, tutte davvero pesanti. Non è facile in condizioni così deprimenti ritrovare la forza per risollevarsi, ma caduta al quinto posto della classifica la squadra non può rischiare di mandare all’aria un’intera stagione. C’è il pessimo rischio di mancare la qualificazione alla prossima Champions League se così si dovesse continuare.

Il Milan è comunque rimasto saldo nelle sue convinzioni, e quindi fiducia ancora tutta a Stefano Pioli. E’ grande la speranza che il mister possa tornare presto a guidare i suoi ragazzi come ha sempre fatto, comunicando con loro al meglio, ed utilizzando quell’empatia che è stata essenziale al progetto negli ultimi anni. Si prova a guardare al futuro in maniera positiva, anche perchè prima o dopo il Diavolo dovrà recuperare degli elementi che sono mancati tremendamente.

Parliamo soprattutto di Mike Maignan, il portierone francese fuori per infortunio da più di tre mesi. Senza di lui la squadra ha sofferto in toto. E’ mancata la sicurezza, la leadership di un portiere che può sempre far dormire sonni tranquilli ai suoi compagni. Il tabellino dei gol subiti dal Milan in questo mese di gennaio fa piangere. C’è bisogno di Magic Mike più che mai, e lui si sta preparando a rientrare.

Da Sky Sport ci arrivano novità cruciali sul suo recupero.

Maignan, le novità sul recupero

Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Mike Maignan sta molto meglio. L’infortunio al polpaccio continua a guarire nel miglior modo possibile. La notizia fondamentale è che da domani il francese aumenterà i carichi di lavoro, mettendo il turbo al recupero definitivo. In base ai progressi, nei prossimi giorni verrà poi fatto il punto della situazione.

Ad oggi, le previsioni di Sky Sport dicono che il rientro in campo di Maignan è previsto tra una o due settimane. Questa è la notizia che meno rassicura. Appare infatti complicatissimo che Magic Mike ci possa essere contro il Tottenham il 14 febbraio a San Siro. Sono pur sempre previsioni. Maignan ci ha abituati a cose sorprendenti. Nulla è escluso, ma ad oggi è questa la realtà dei fatti.

Milan, torna Ibra

Inutile dire che oltre a Mike Maignan, in questa stagione ha pesato come un macigno l’assenza di Zlatan Ibrahimovic dal campo. L’attaccante svedese è stato alle prese con la completa riabilitazione dall’operazione al ginocchio. Sette mesi di stop forzato, con anche i vari dubbi ad aleggiare attorno al suo addio al calcio. Ma Zlatan è un combattente come pochi sanno esserlo, e ha fatto di tutto pur di tornare a giocare.

Ebbene sì, pare sia arrivato il momento. La scorsa settimana, Ibra aveva svolto qualche minuto di allenamento col resto dei compagni. Ma oggi è stato il grande giorno. Lo svedese ha lavorato per tutta la seduta in gruppo, e la sensazione è che potrà essere a disposizione di mister Pioli già dalla prossima partita, quella contro il Torino di venerdì prossimo.