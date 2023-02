Zaniolo vola in Turchia, accordo totale: cifre e dettagli

È fatta per il trasferimento di Zaniolo in Turchia: l’accordo è stato trovato e il giocatore è pronto a partire per la sua nuova avventura.

Dopo che erano saltate le trattative con Milan, Bournemouth e altre società, la Roma ha comunque trovato il modo di cedere Nicolò Zaniolo. Nelle scorse ore è stata definitiva l’operazione e ormai è tutto pronto per l’addio.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore nel pomeriggio partirà per Istanbul. Ad attenderlo c’è il Galatasaray, che ha trovato l’accordo con il club giallorosso per la cessione a titolo definitivo. Il club turco ha superato la concorrenza dei rivali cittadini del Fenerbahce, che avevano provato a inserirsi e ad assicurarsi l’ex Inter.

Zaniolo firmerà un contratto di quattro anni e mezzo a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Nella squadra troverà vecchie conoscenze della Serie A come Fernando Muslera (ex Lazio), Lucas Torreira (ex Sampdoria e Fiorentina), Sergio Oliveira (ex Roma), Dries Mertens (ex Napoli) e Mauro Icardi (ex Sampdoria e Inter). Si tratta della capolista della Super Lig con ben 9 punti di margine sul Fenerbahce.

Calciomercato, Zaniolo al Galatasaray: c’è la clausola

Il Galatasaray ha deciso di investire circa 20 milioni più bonus per assicurarsi Zaniolo dalla Roma, che dovrà versare il 15% dell’incasso all’Inter come previsto da precedente accordo. Il club giallorosso incassa meno di quanto aveva concordato con il Bournemouth, che offriva 30 milioni più bonus, però si libera di un calciatore ormai fuori dal progetto e realizza comunque una plusvalenza a bilancio.

Nel contratto di Zaniolo è presente una clausola di risoluzione da circa 35 milioni che faciliterà un suo nuovo eventuale trasferimento nel caso in cui dovesse tornare a giocare su ottimi livelli. Ha voluto fortemente che venisse inserita. Vedremo se qualche società importante deciderà di sfruttarla in futuro.

Intanto il giocatore deve pensare di dare il massimo a Istanbul per rilanciare la sua carriera. In questi anni ha dimostrato di avere del discreto potenziale, però non è mai stato continuo nel rendimento e anche gli infortuni non lo hanno aiutato. Deve certamente fare un salto di qualità a livello mentale se vuole diventare un calciatore di livello importante.

Zaniolo, Milan sempre in agguato?

Il Milan si era interessato a Zaniolo durante il calciomercato invernale, ma non aveva trovato un accordo con la Roma. L’offerta di prestito con obbligo di riscatto condizionato non era gradita alla dirigenza giallorossa, che preferiva una cessione definitiva.

Paolo Maldini e Frederic Massara continueranno a seguire il ragazzo. Vedremo se sarà proprio il Milan in futuro a utilizzare la clausola da 35 milioni per assicurarsi l’ex Inter. Difficile immaginare che ciò possa avvenire già nella prossima finestra estiva del mercato.