Ziyech e il Psg, cosa è successo: Luis Campos rivela tutto

Il dirigente del club francese racconta i retroscena della trattativa di fine per mercato per il fantasista dei Blues

Da qualche giorno ormai si è chiusa la sessione di mercato invernale e quindi ormai non c’è più tempo per cambiare le sorti di questa stagione. I club andranno avanti fino alla fine dell’anno con i propri giocatori in rosa e per gli acquisti se ne riparlerà in estate.

Si sono mossi molto i club di Premier League, che come al solito hanno stravolto il mercato con acquisti faraonici. Soprattutto il Chelsea, che ha inserito diversi innesti offensivo, tra cui Mudryk e Madueke. In tal modo si è ridotto ancor di più lo spazio per Hakym Ziyech. Il marocchino è stato seguito dal Milan per diversi giorni in questa sessione di mercato, ma le condizioni economiche non erano tali da permettere l’affare a Maldini e Massara.

Il trequartista però, avrebbe potuto ugualmente lasciare Londra, perché nel finale di mercato si era aperta la porta del PSG. Il giocatore aveva trovato un accordo con il club parigino e ha passato l’ultimo giorno di mercato ad aspettare quello fra i due club. Accordo che poi non è però arrivato, costringendolo a rimanere ancora con i Blues.

Luis Campos racconta la trattativa last minute per il marocchino

Alla fine quindi la trattativa non si è concretizzata e Hakim Ziyech non è andato in Ligue 1, unica destinazione che avrebbe gradito a pieno. Fino al termine della stagione rimarrà quindi al Chelsea.

A raccontare i retroscena della trattativa in extremis ci ha pensato proprio il responsabile del mercato del PSG, ovvero il portoghese Luis Campos. Il dirigente è stato intervistato da Telefoot e ha parlato anche di questo. Le sue dichiarazioni a riguardo sono state: “Avevamo fatto tutto per avere il giocatore. Ma, come per tutti i trasferimenti, c’è bisogno che le tre parti funzioni bene. Ha funzionato molto bene per il PSG e Ziyech, ma purtroppo non ha funzionato bene per l’ultima parte (il Chelsea, ndr)”.

Il calciatore è stato effettivamente al centro di un vero e proprio giallo di mercato. La sera del 30 gennaio era arrivato a Parigi e la mattina seguente aveva svolto le visite mediche, superandole. Sembrava davvero tutto fatto ma alla fine non c’è stato il tempo per completare le carte necessarie e ufficializzare il tutto.

Il classe ’93 ha un contratto fino al 2025 con il Chelsea e quindi in estate sarà interessante capire cosa accadrà. Chissà se a quel punto il Milan non decida di farci nuovamente un pensierino.