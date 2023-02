Calciomercato Milan, niente rinnovo: occasione a zero dalla Premier

Occasione in Premier League per il Milan e altre società: un centrocampista può essere tesserato a parametro zero per l’estate.

Paolo Maldini e Frederic Massara devono fare i conti con risorse limitate per il calciomercato ed è normale valutare la possibilità di ingaggiare qualche giocatore in scadenza di contratto a giugno. Ci sono nomi interessanti che possono arrivare a parametro zero.

La dirigenza del Milan ha una sua politica precisa anche su queste operazioni. Niente maxi stipendi e niente maxi commissioni. Nonostante le diverse occasioni presenti sul mercato, sono pochi i calciatori arrivati “gratis” in queste stagioni.

L’ultimo colpo di questo tipo è stato Divock Origi, arrivato dal Liverpool e che ha firmato un contratto di quattro anni a circa 3,5-4 milioni di euro netti annui. Purtroppo, tra problemi fisici e prestazioni non esaltanti, finora l’attaccante belga non è riuscito ad incidere quanto si sperasse. Ha segnato solo due gol, che per quanto bellissimi sono comunque pochi.

Maldini e Massara stanno valutando la lista dei giocatori in scadenza a fine stagione e tra i nomi figura anche quello di Naby Keita. Il centrocampista guineano classe 1995 gioca nel Liverpool e probabilmente lascerà i Reds a parametro zero.

🚨 Naby Keita is set to leave Liverpool as a free agent this summer. There have been no discussions about extending his contract at Anfield. 🇬🇳 #LFC

Been told he will not join Galatasaray as previously reported — his return to the Bundesliga is also complicated. pic.twitter.com/7sapsH6QI8

— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 6, 2023