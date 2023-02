Calciomercato Milan, sei mesi e addio: il futuro sembra scritto

In questo momento appare abbastanza scontata la partenza di un giocatore che è arrivato al Milan in questa stagione e che non sembra avere futuro in rossonero.

È presto per parlare di calciomercato estivo, però è facile prevedere alcune mosse che potrebbe fare il Milan tra qualche mese. Qualcuna è trapelata già con abbastanza insistenza.

Sicuramente Paolo Maldini e Frederic Massara porteranno a Milanello un nuovo secondo portiere. Sperano che Mike Maignan recuperi completamente dal prolungato infortunio muscolare che lo ha messo KO per mesi, l’obiettivo è avere un 12esimo più affidabile.

Ciprian Tatarusanu non ha completamente convinto e il suo contratto in scadenza a giugno 2023 probabilmente non verrà rinnovato. Anche Antonio Mirante ha un accordo che scade a fine stagione e bisognerà vedere quale scelta verrà fatta con lui, che finora in rossonero non ha collezionato alcuna presenza in partite ufficiali.

Calciomercato Milan, quale futuro per Vasquez?

Nella rosa dei portieri del Milan figura anche Devis Vasquez, 24enne colombiano arrivato dal Club Guaranì nell’ultima finestra invernale del calciomercato. Un’operazione da circa 500 mila euro che ha sorpreso tutti, visto che si trattava di un nome sostanzialmente sconosciuto in Italia.

Vasquez è arrivato dichiarando di avere grandi ambizioni, di volersi prendere un posto nel Milan e di puntare a diventare uno dei migliori portieri della storia. Nonostante questa immensa voglia di emergere e di conquistarsi la fiducia di Stefano Pioli, finora non è mai sceso in campo.

Il club aveva fatto sapere che si trattava di un investimento di prospettiva, però si tratta di un 24enne e ci sono tanti dubbi su una sua permanenza in rossonero. È molto probabile che il colombiano venga ceduto nel mercato estivo per liberare il posto da extracomunitario che ha occupato a gennaio. Cedendolo all’estero, il Milan può poi tesserare un altro giocatore extra UE. Non dovrebbe essere un problema trovargli una sistemazione.

A Milanello un nuovo portiere

Non c’è ancora un contratto firmato, ma Marco Sportiello dovrebbe diventare il nuovo vice di Maignan. Il 30enne dell’Atalanta ha un contratto che scade a fine giugno e può essere tesserato a parametro zero.

Il Milan ha la possibilità di farlo firmare già adesso e non è escluso che a breve ci sia un incontro decisivo con l’agente Giuseppe Riso per definire tutto. Salvo colpi di scena, Sportiello approderà a Milanello a fine stagione. Il suo ingaggio è utile anche per il discorso liste, essendo cresciuto un settore giovanile italiano.