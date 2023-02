Calciomercato Milan, un altro rimpianto dopo Enzo Fernandez: oggi vale 100 milioni

Milan, il calciomercato porta un nuovo rimpianto ai rossoneri. Era seguito da Maldini, oggi vale 100 milioni

La dirigenza rossonera ha dimostrato di avere un certo fiuto per i giovani talenti. Maldini e Massara hanno portato in rossonero diversi giovani che si sono rivelati fondamentali per il Milan, ma alle loro spalle c’è anche qualche rimpianto.

Il mercato, si sa, è fatto di trattative che vanno a buon fine e si concretizzano, e di altre che rimangono solamente rumors di mercato che rimangono nell’aria. A volte queste possono trasformarsi in rimpianti, soprattutto quando si tratta di giovani.

Non è certo facile scoprire quali possano essere i giusti profili su cui puntare, i giovani talenti che certamente potranno arrivare ad altissimo livello. Maldini e Massara hanno dimostrato di avere un buon fiuto: da Tonali a Leao, passando per Theo Hernandez. Negli ultimi anni sono tanti i giovani che hanno indossato la maglia del Milan e sono finiti col diventare dei veri campioni. Altri, però, pur essendo stati notati dalla dirigenza rossonera non sono arrivati in rossonero, lasciando qualche rimpianto.

Tra questi c’è Enzo Fernandez, neo giocatore del Chelsea seguito a lungo dal Milan e invece acquistato dal Benfica e poi ceduto ai bleus per una cifra faraonica da oltre 100 milioni. Ma il centrocampista argentino non è l’unico rimpianto nella lista dei rossoneri.

Kolo Muani, dalla corte del Milan all’esplosione mondiale: il rimpianto rossonero

Nel mondiale in Qatar svoltosi nel mese di dicembre uno dei nomi che ha catturato di più l’attenzione dei è sicuramente Randal Kolo Muani, difensore francese. Il ventiquattrenne attaccante dell’Eintrahct Francoforte è stato tra i protagonisti indiscussi della manifestazione e del percorso arriato sino in finale della Nazionale Francese.

Su di lui, che in Bundesliga ha già messo a segno 9 gol e ben 12 assist in appena 18 gare, si sono posate le attenzioni dei grandi club. Il suo acquisto, però, sarà tutt’altro che semplice ed economico. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l’Eintracht avrebbe fissato il prezzo di Randal Kolo Muani. I tedeschi non si priveranno del loro gioiello per una cifra inferiore ai 100 milioni. Se in estate sarà addio, sarà solo per una cifra davvero astronomica.

Kolo Muani è stato a lungo nel mirino del Milan. Quando il giocatore era ancora in forza al Nantes era seguito dai rossoneri e per diverse sessioni di mercato si è parlato di un possibile approdo in rossonero, anche a costi contenuti. Alla fine, in casa rossonera ha prevalso sempre la necessità di esperienza in avanti (da Giroud a Origi, sino a Messias, i rossoneri dopo Leao hanno sempre puntato su profili di esperienza) e alla fine il giocatore si è accasato in Germania. I rossoneri continuano a seguirlo con attenzione, ma a quei costi è difficile che possa esserci un ritorno di fiamma.